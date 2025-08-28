“Dolores”, de Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, terá estreia mundial no Festival de San Sebastian
“Dolores”, dirigido por Marcelo Gomes e Maria Clara Escobar, fará sua estreia mundial na 73ª edição do San Sebastian Festival, que acontece na cidade espanhola entre 19 e 27 de setembro. A produção é assinada por Sara Silveira, Eliane Bandeira, Maria Ionescu. O longa é uma produção da Dezenove Som e Imagens, com produção associada da Misti Filmes e coprodução da GT Produções, e será distribuído pela California Filmes.
“Dolores” parte de um roteiro deixado pelo cineasta Chico Teixeira, falecido em 2019, que tinha no longa a conclusão de sua Trilogia dos Afetos, também composta por “A Casa de Alice” (2007) e “Ausência” (2014).
Dolores, interpretada por Carla Ribas (protagonista de “A Casa de Alice”), é uma mulher que acaba de completar 65 anos e teve um sonho premonitório: abrir um cassino. O problema é que ela já foi viciada em jogos e tem uma relação tensa com a única filha, Deborah (Naruna Costa), mas é próxima da neta, Duda (Ariane Aparecida), que trabalha numa loja de armas, e sonha em se mudar para os EUA.
Os diretores assinam o roteiro final e a direção de fotografia é assinada por Joana Luz. O elenco é uma homenagem a Chico, trazendo, além de Carla, Gilda Nomacce (como melhor amiga de Dolores) e Matheus Fagundes (como namorado de Duda), ambos protagonistas de “Ausência”.