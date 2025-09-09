Começam as filmagens da comédia “Tá Pago!”, de Cris D’Amato

Foto © Blínia Messias

As filmagens de “Tá Pago!”, nova comédia nacional dirigida por Cris D’Amato (“A Sogra Perfeita”), já estão oficialmente em andamento. Produzido pela Black Pen Filmes e com distribuição da Imagem Filmes, o longa une humor, competição e uma boa dose de suor no ambiente inusitado das academias de bairro.

A trama acompanha Jamile, vivida por Thamirys Borsan, em seu primeiro papel como protagonista. Após a morte da mãe, Jamile herda a academia da família, mas comete um grande erro: gasta, por engano, todo o dinheiro que pertencia aos funcionários. Para recuperar a confiança da equipe e manter o negócio de pé, Jamile precisará trabalhar dobrado.

No meio dessa maratona, surge Marcos Red (Pedro Ottoni), dono de um box de CrossFit recém-inaugurado na mesma rua da sua academia. Irreverente e competitivo, Red se torna o maior rival de Jamile — e, ao mesmo tempo, desperta a faísca de novas emoções.

O elenco reúne ainda Flávia Reis (Helô), Micael Borges (João) e Jonathan Haagensen (Whey), que também assina como produtor do longa. Entre as participações especiais estão Mary Sheila, Babu Santana, o comediante Ed Gama, entre outros.

Primeiro longa-metragem independente da Black Pen Filmes, “Tá Pago!” conta com coprodução da RioFilme e apoio do Nubank. A produção aposta em uma comédia leve, popular e cheia de identificação com o público, abordando temas como pertencimento e o valor do esforço coletivo. A estreia está prevista para o segundo semestre de 2026.