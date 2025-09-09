CineBH recebe inscrições para oficinas e laboratórios de roteiro

A CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte chega à sua 19ª edição reforçando o compromisso com a formação e a profissionalização do setor audiovisual. É nesse contexto que a CineBH recebe inscrições para o seu Programa de Formação Audiovisual que este ano conta com uma oficina online, duas oficinas presenciais e três laboratórios de roteiro, com 160 vagas ao todo. As atividades acontecem entre 23 e 27 de setembro, em Belo Horizonte e na plataforma digital do evento. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até o dia 15 de setembro, pelo site www.universoproducao.com.br/inscricoes.

Ao reunir especialistas e jovens talentos em um espaço de troca e aprendizado, o Programa de Formação da 19ª CineBH reafirma seu papel como ambiente privilegiado de experimentação, capacitação e incentivo à profissionalização. As atividades contarão com a participação de renomados profissionais brasileiros, com sólida trajetória em cinema, televisão, streaming, animação e crítica cinematográfica, reunindo experiências diversas que dialogam com os desafios e tendências do audiovisual contemporâneo.

A programação tem início com a oficina online “Análise de Estilos Cinematográficos”, ministrada por Juliano Gomes, crítico, professor e programador, com assistência de Bárbara Bello. Realizada de 23 a 26 de setembro, das 14h30 às 17h30, a atividade é destinada a jovens entre 18 e 25 anos e conta com 25 vagas. O curso se dedica a desenvolver análises críticas e estéticas sobre o cinema brasileiro contemporâneo e, ao final, selecionará cinco integrantes que irão compor o Júri Jovem da 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Entre as atividades presenciais em Belo Horizonte, a oficina “Animação em 60 passos”, conduzida pelo produtor Zé Brandão, do Copa Studio, acontece de 25 a 27 de setembro, das 14h30 às 18h30, com 25 vagas para maiores de 18 anos. O instrutor compartilhará sua experiência em séries e longas de sucesso, como “Irmão do Jorel” e “Tromba Trem”, detalhando todas as etapas do processo de criação de uma animação e estimulando os participantes a desenvolverem seus próprios projetos.

Ainda no campo da ficção, a oficina “Como Escrever Roteiros que Conectam” será ministrada por Aurélio de Aragão, com participação do professor Felipe Barros, de 25 a 27 de setembro, das 9h30 às 13h30, oferecendo 25 vagas para maiores de 18 anos. A atividade propõe exercícios de escrita criativa, reflexão sobre dramaturgia e construção de cenas com foco em emoção, conflito e dilemas éticos, direcionada a estudantes, realizadores e roteiristas iniciantes.

Os laboratórios de roteiro também integram a programação, oferecendo oportunidades práticas de criação e desenvolvimento de narrativas. O “Lab de Roteiro: Drama como Narrativa”, conduzido por Di Moretti, será realizado de 24 a 27 de setembro, das 10h às 13h, e disponibiliza 30 vagas para maiores de 18 anos. A proposta é analisar e aprofundar a construção de roteiros de ficção no gênero drama, passando por storyline, personagens, diálogos e estrutura narrativa, culminando em um exercício de pitching dos projetos elaborados.

Já o “Lab de Roteiro: DNA do Crime”, com Aleksei Abib, ocorre no mesmo período, de 24 a 27 de setembro, das 14h30 às 17h30, e oferece 25 vagas. O curso abordará os principais códigos do gênero policial e suas subdivisões – detetive, crime e thriller – levando os participantes a desenvolverem projetos originais.

O terceiro laboratório, “Lab de Roteiro: A Cidade como Personagem do seu Filme”, será ministrado por Fabiano Maciel, também de 24 a 27 de setembro, das 10h às 13h, com 30 vagas. A proposta é explorar a paisagem e a arquitetura de Belo Horizonte como elementos narrativos, estimulando exercícios de criação de argumentos e curtas que tenham a cidade como protagonista.