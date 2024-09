FLAFE promove masterclass com o premiado roteirista Newton Cannito em São José dos Campos

O convidado de setembro do projeto FLAFE Master Shot (Formação Livre de Audiovisual Fora do Eixo) é Newton Cannito, roteirista do filme “Silvio”, cinebiografia de Silvio Santos, que vai compartilhar um pouco de sua trajetória em masterclass gratuita, no dia 10 de setembro, às 18h30, no Cine Teatro Benedito Alves, em São José dos Campos. A atividade é gratuita e aberta à comunidade, com vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pela internet, através deste link.

Cannito é o quarto de sete convidados que vão ministrar aulas especiais dentro da FLAFE Master Shot. Antes dele, o projeto promoveu masterclasses gratuitas com Vera Hamburguer (sobre direção de arte), Ed Côrtes (som) e Minom Pinho (produção), voltada aos alunos e ao público em geral. As atividades são mensais, sempre na segunda terça-feira do mês.

Roteirista, diretor de cinema, autor, palestrante e consultor de storytelling, Cannito tem muita experiência prática e uma carreira acadêmica de destaque. Entre outros roteiros foi criador da série “9mm: São Paulo” (Fox) e roteirista da série “Cidade dos Homens”; vencedor do Emmy Internacional por colaboração na novela “Joia Rara” (Globo) e criador e roteirista da série “Unidade Básica”, que ganhou o prêmio ABRA de melhor roteiro.

É autor de livros como “Manual de Roteiro”, “A Televisão na Era Digital”, “Choque de Tropicalismo” e vários livros de humor, como “Novos Monstros”, “Confissões de Acompanhantes”, “Manual do Bullying”, “Deus é Humor”, entre outros.

Sua pesquisa acadêmica é focada na relação entre narrativa e realidade e desenvolveu a técnica de coaching storytelling, que usa as técnicas de storytelling para ajudar as pessoas a criarem sua autobiografia, promovendo o autoconhecimento. Uma delas é a psicomédia, espécie de psicodrama humorístico que reconta as histórias tristes em tom de comédia, ajudando a pessoa a entender o sentido maior dos fatos e a superar a tristeza.

Cannito tem também experiência como gestor. Foi secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, em 2010. Sua gestão teve como ênfase os conceitos de inovação em audiovisual. Em 2016, estreou seu longa-metragem “Magal e as Formigas”. Baseado em personagens reais, utilizou seu método de storytelling Fabular, que deu origem ao livro “Sua Vida Dá um Filme”.

Atualmente, Cannito escreve a série “Z4”, do SBT, parceria com a Disney, e também a segunda temporada da série “Unidade Básica”, pela Fox.

Quem participa das masterclasses do projeto também pode concorrer a um curso de filmmaker e fotografia. Serão sorteadas três bolsas de estudo entre os participantes mais assíduos, que será ministrado pela FStop, uma escola de audiovisual parceira do projeto.