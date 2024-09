1º Festival de Cinema os Filmes que Eu Não Vi abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o 1º Festival os Filmes que Eu Não Vi, uma realização da Água Doce Produções. Idealizado por Solange Souza Lima Moraes, o festival tem como objetivo dar visibilidade a filmes de todo território nacional que foram produzidos, mas não foram distribuídos, que circularam apenas em festivais de cinema, sem jamais chegar a uma janela de exibição, seja na TV, no cinema ou no VOD.

Para tanto, o festival será realizado em dezembro, na Sala Walter da Silveira, em Salvador, com exibições, mesas de debate, fóruns e premiações dos filmes selecionados. Em seguida, ao longo dos meses de janeiro a maio de 2025, a programação de exibição será contínua na Sala Walter da Silveira e na plataforma online CineBrasilJá.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma digital pelo site www.osfilmesqueeunaovi.org.

Poderão se inscrever filmes de todos os gêneros (ficcionais ou não, de qualquer parte do Brasil), finalizados antes de janeiro de 2017, produzidos no Brasil por realizador brasileiro (no caso de realizador estrangeiro, é necessário comprovação de residência há mais de dois anos no país), que possuam cópia de exibição em arquivo digital, que não tenham sido exibidos na TV, nos cinemas e em plataformas de VOD e que possuam CPB (Certificado de Produto Brasileiro).

Não há restrições quanto ao formato de captação, tampouco quanto ao gênero em que os filmes se enquadrem (ficção, documentário, animação, experimental ou infantil), mas todos os filmes falados ou não em língua portuguesa devem estar legendados. O limite de inscrição é de três filmes por representante, desde que não tenham sido distribuídos em nenhuma hipótese.

Os filmes deverão ser disponibilizados através de um link hospedado nas plataformas Vimeo ou YouTube. Não serão aceitos links de transferência de arquivos como WeTransfer, Dropbox, SendSpace, ou qualquer outra ferramenta de alocação de dados que tenha prazo de expiração do link gerado. Não serão aceitas cópias em mídia física para a inscrição.

Os filmes podem ser inscritos em quatro categorias: Longa-Metragem, com filmes com duração de no mínimo 75 minutos; Média-Metragem, com filmes de até 52 minutos; Curta-Metragem, com filmes com duração máxima de 15 minutos e 59 segundos; e Produção Regional, para filmes que, além de enquadrarem-se nas categorias anteriores, tem seu produtor ou parte significativa de sua equipe residentes no estado da Bahia.

O 1º Festival os Filmes que Eu Não Vi realizará sua cerimônia de premiação em 21 de dezembro, em formato híbrido (presencial com transmissão ao vivo). Os filmes serão premiados com troféus e menções honrosas nas seguintes categorias: Melhor Filme de Longa-Metragem; Melhor Filme de Média-Metragem, Melhor Filme de Curta-Metragem, Melhor Direção, Melhor Direção de Fotografia, Melhor Trilha Original, Melhor Filme Regional, Melhor Maquiagem, Melhor Som, Melhor Produção – Júri Popular, além de certificados de Menções Honrosas por indicação de comissão de análise.

Os prêmios de Melhor Direção, Melhor Direção de Fotografia e Melhor Trilha Original estendem-se a todos os filmes inscritos (Média-Metragem, Curta-Metragem e Cinema Regional).

A avaliação dos filmes inscritos estará a cargo da comissão de análise formada pelo festival, com a participação de nomes de notório saber do setor audiovisual. Além de premiação por indicação da comissão de análise, haverá também a premiação específica por júri popular.

Os filmes finalistas serão exibidos na Sala Walter da Silveira, de forma presencial, em Salvador, em dezembro. Os filmes selecionados serão exibidos gratuitamente no circuito DIMAS/FUNCEB, logo após o festival, ao longo dos meses de janeiro a maio de 2025, para um público que não acessa os cinemas convencionais.

O 1º Festival os Filmes que Eu Não Vi foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.