Inscrições abertas para Curso Online de Inglês do LATC para Profissionais do Audiovisual

O Curso Online de Inglês para Profissionais do Audiovisual do LATC é realizado em parceria com o Global Audiovisual Training Center – GATC. As inscrições para as novas turmas vão até o dia 18 de agosto e os interessados podem se inscrever diretamente pelo site https://gatc-edu.com/english-course.

As aulas terão início no dia 28 de agosto e a duração de cada módulo do curso é de 5 meses. Com módulos para nível básico, intermediário e avançado, as aulas acontecem ao vivo, com gravação disponível para consulta e revisão posteriores de participantes.

Segundo Steve Solot, presidente do LATC, “Desenvolvemos uma metodologia voltada para profissionais, focada em comunicação oral, com temas, jargões e vocabulário específicos do audiovisual. Todos os professores são altamente capacitados e atuantes no mercado.”

Matrícula, mais informações e depoimentos de participantes estão disponíveis no site do curso.