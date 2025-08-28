“O Agente Secreto” terá estreia norte-americana no Festival de Telluride

“O Agente Secreto”, novo longa de Kleber Mendonça Filho, fará sua estreia norte-americana no 52º Festival de Cinema de Telluride, que começa nesta sexta-feira, 29, e vai até o dia 1º de setembro. A exibição no evento marca o início de uma carreira por festivais norte-americanos, incluindo o 50º Festival de Toronto (de 4 a 14 de setembro), o 63º Festival de Cinema de Nova York (de 26 de setembro a 13 de outubro) e o AFI Latin American Film Festival (de 18 de setembro a 6 de outubro).

Além da presença em Telluride, “O Agente Secreto” foi confirmado também na programação do 73º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián (de 19 a 27 de setembro), que ocorre na cidade espanhola, e será o filme de abertura do 34º Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz (de 20 a 26 de setembro), na França, e do 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (de 12 a 20 de setembro). Seguindo a participação em festivais brasileiros, tem exibição confirmada para o dia 18 de setembro, no 18º Festival Maranhão na Tela, e no dia 24 de setembro, no 35º Cine Ceará, em Fortaleza.

O filme já passou pelo Festival de Cannes, na França, onde garantiu os prêmios de Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) e o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai); Festival de Cinema de Sydney, na Austrália; Festival Cinéma Paradiso Louvre, na França; Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia; e Festival de Cine de Lima – PUCP, no Peru, onde recebeu os prêmios de Melhor Filme do Júri Oficial e Melhor Filme pela crítica internacional.

No total, “O Agente Secreto” tem estreia confirmada em 94 países da América do Norte, América Latina, Europa, Ásia e Oceania, de acordo com a MK2, responsável pela comercialização dos direitos de exibição do filme internacionalmente. Entre os territórios já confirmados estão alguns dos maiores mercados cinematográficos do mundo, como China, México e Coreia do Sul, além de países como Grécia, Índia, Nova Zelândia e Finlândia. Nos Estados Unidos, o filme chega ao circuito comercial de Nova York no dia 26 de novembro, ampliando para as salas de Los Angeles, em 5 de dezembro, e, posteriormente, será expandido.

“O Agente Secreto” é uma coprodução internacional, com produção da CinemaScópio, e tem como coprodutora a francesa MK2 Films, a alemã One Two Films e a holandesa Lemming, com distribuição no Brasil pela Vitrine Filmes e patrocínio da Petrobras.