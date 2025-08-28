Residência Base divulga os projetos selecionados

A Residência Base, programa gratuito de imersão criativa para o desenvolvimento de projetos audiovisuais, já escolheu os roteiristas que integrarão a turma 2025 da Base Filmes. Como já se tornou tradição após cinco edições, pelas quais passaram nomes como os premiados Aly Muritiba (“Para minha Amada Morta”), Caroline Leone (“Pela Janela”) e Douglas Soares (“Papagaios”), foram centenas de inscritos para selecionar apenas sete.

Confira os projetos selecionados:

VAZA MARÉ, de Antônio Victor Simas (BA) e Flávio Gusmão (BA)

Após salvar um jovem durante uma enchente em São Paulo e perder sua casa, uma travesti se une a ele para encontrar sua família enquanto lutam para sobreviver à margem de uma cidade que insiste em esquecê-los.

O DIA DO FOGO, de Tom Hamburger (SP)

No interior de São Paulo, um diligente trabalhador rural e pai solteiro é acusado de provocar um incêndio florestal catastrófico. Enquanto enfrenta as acusações, ele precisa lidar com os desafios de criar seu filho adolescente.

AS ESTRELAS EM SEUS OLHOS, de Roger Bravo (SP)

Uma mãe superprotetora da periferia de São Paulo enfrenta despedidas e esquemas ilegais para pagar a viagem de estudos de sua filha, aprovada em uma faculdade que fica fora do planeta Terra.

DO LADO DE CÁ, SAUDADES, de Valéria Oliveira (GO)

Nos anos 80, em um interior rural, uma mãe analfabeta convence sua filha caçula a escrever cartas para a Rádio Nacional na esperança de reencontrar seu último irmão vivo. Enquanto isso, a família se desmancha em silêncios, partidas e saudades não ditas.

SONS PARA DORMIR E RELAXAR, de Renato Sircilli (SP) e João Turchi (SP)

Um viúvo de 73 anos que trabalha como faxineiro em um motel grava escondido os sons dos hóspedes, até que um garoto de programa descobre seu segredo, criando um vínculo inesperado que confunde luto e desejo.

SENSOR DE AUSÊNCIA, de Thaís Vidal (PE) com colaboração de Gabriela Boeri (SP)

Laura, grávida e atormentada por um zumbido sofre uma violação de seu próprio marido, se esconde na casa das vizinhas e tenta se reencontrar.

ARQUEOLOGIA DO SILÊNCIO, de Carolina Matos (PA)

Três mulheres amazônidas, três tempos e a herança de violências impostas como destino. Uma arqueóloga escava urnas no Pará — e encontra a história silenciada de sua própria linhagem

Marcada de 9 a 16 de setembro, no interior do Estado de São Paulo, a imersão da Base Filmes contará com o brasileiro Fabio Meira (“As Duas Irenes”, “Tia Virgínia”) e a cubana Xenia Rivery (“La Fábrica de Bodas”, “El Chata”) como consultores. Eles acompanharão os participantes durante toda a imersão criativa, aconselhando-os individualmente sobre seus projetos, mas também exibindo suas respectivas obras e discutindo-as com a turma.

Além deles, os selecionados ainda participarão de masterclasses com outros dois realizadores. E, como é vital ao programa, a troca entre os próprios participantes é estimulada do início ao fim da imersão, com mesas redondas acontecendo durante as refeições.

Realizado por Sapelli, Esmir Filho, Thereza Menezes e Mariana Bastos, a Residência Base é uma referência para profissionais que estão começando suas carreiras no audiovisual brasileiro. Além de promover uma troca entre os novos talentos e momentos de lazer para estimular o fluxo criativo, a imersão aproxima os participantes de nomes renomados do mercado audiovisual. Cineastas como Laís Bodanzky, Bráulio Mantovani, Sandra Kogut, Carolina Kotscho e André Novais são alguns dos nomes que já foram convidados do programa.

A Residência Base tem apoio da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo através do programa SP Audiovisual Hub, do Projeto Paradiso e da Pousada Fazenda Maristela, que receberá os selecionados.