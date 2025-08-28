Mostra de Cinema das Missões abre inscrições para filmes

A terceira edição da Mostra de Cinema das Missões, que acontece de 20 a 22 de novembro, propõe uma experiência coletiva e totalmente gratuita, com exibições no interior das ruínas da catedral de pedra do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul.

Desta vez, produtores e cineastas podem inscrever seus filmes para serem rodados nas sessões. 40% das obras serão selecionadas desta forma, abrindo espaço para produções do Rio Grande do Sul, outras regiões do Brasil e de todo o mundo. Os demais trabalhos cinematográficos serão indicados pelo conselho curatorial e também advindos de uma parceria com o Mercado Audiovisual Entre Fronteiras.

Entre curtas e longas-metragens, todos os filmes terão em comum temáticas que giram em torno de três assuntos principais selecionados para esta edição: multietnicidades, transitorialidades e natividades. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas, sem custo, no site www.cinemissoes.com.br. Serão aceitas obras cinematográficas de gêneros como ficção, documentário, animação e experimental, desde que se alinhem com um ou mais dos pilares temáticos da mostra e que tenham sido finalizadas há menos de 10 anos, com duração de até 30 minutos.

Além das sessões nas ruínas, a mostra contará com uma agenda paralela, com a ideia de expandir as discussões para além da sala de exibição. Durante os três dias de evento, haverá uma série de palestras e debates realizados no Tenondé Park Hotel, que fica a dois quilômetros das ruínas, no município de São Miguel das Missões. E, antes da mostra começar, a comunidade local será envolvida com um grande projeto educativo itinerante que levará atividades gratuitas de ensino audiovisual destinadas aos alunos da rede pública da região missioneira.

A programação completa da mostra será anunciada em breve, assim como a data de retirada do primeiro lote de ingressos.