Filmagens de “Nosso Lar 3 – Vida Eterna” chegam ao fim no Rio de Janeiro

Foto: Fábio Assunção no set de filmagem © Ique Esteves

As filmagens de “Nosso Lar 3 – Vida Eterna” chegaram ao fim depois de 33 dias de produção no Rio de Janeiro. Baseado no livro “Obreiros da Vida Eterna”, de Chico Xavier e André Luiz, o novo longa da franquia “Nosso Lar” é dirigido e roteirizado por Wagner de Assis, com produção da Cinética Filmes, coprodução e distribuição da Disney, e apoio da FEB-Cinema. A Migdal Filmes é produtora associada.

Protagonizado por Carol Castro e Fábio Assunção, o filme teve cenas externas gravadas em Santa Teresa e em um estúdio em Vargem Grande, onde usaram uma tecnologia com painéis de LED. Ao todo, são 200 m² de telas em 180º no cenário da produção.

“Nosso Lar 3 – Vida Eterna” acompanha Zenóbia e Domênico em uma missão de socorro espiritual, cheia de amor incondicional por vivos e “mortos”. O terceiro longa da franquia também vai apresentar novos personagens que terão papel essencial diante dos desafios de dar uma nova chance e perdoar aqueles que desejam recomeçar. Os protagonistas se conheceram ainda novos, mas por uma decisão do pai de Zenóbia, não puderam ficar juntos como um casal. Com o caminhar da vida, cada um seguiu seu caminho até se reencontrarem em outro plano.

O elenco traz outros nomes como Othon Bastos, Renato Prieto, Annah Kutner, Dandara Albuquerque, Caio Scot, Gerson Barreto, Vandré Silveira, Alex Brasil, Gustavo Pace, Cadu Libonati, Rod Carvalho, Talita Castro, Alle Franco, Will Anderson, Márcio Vito, Cynthia Aparecida, Helga Nemetik, Manuela Duarte, Renata Tobelem, Beatriz Alcântara e Antônio Zeni.