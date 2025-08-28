Sesc Consolação, em São Paulo, recebe a Mostra Wong Kar-wai: Entre o Amor e a Melancolia

O Sesc Consolação apresenta a Mostra Wong Kar-wai: Entre o Amor e a Melancolia, uma homenagem ao cineasta que redefiniu o cinema contemporâneo com sua visão única do amor, da solidão e do tempo. Até 24 de setembro, sempre às 19h, o público poderá acompanhar, no Espaço Provisório, alguns dos filmes mais emblemáticos de Wong Kar-wai, cuja obra é marcada por atmosferas nostálgicas, cores vibrantes e narrativas não lineares que atravessam os desejos e contradições da vida urbana.

Primeiro diretor chinês a receber o prêmio de Melhor Diretor no Festival de Cannes (1997), Wong Kar-wai tornou-se referência global do cinema de arte e independente, com clássicos como “Amores Expressos”, “Felizes Juntos” e “Amor à Flor da Pele” – o que lhe conferiu o apelido de “Quentin Tarantino chinês”. Seus filmes, sempre marcados pela parceria com o cinegrafista Christopher Doyle, revelam retratos sensíveis de personagens que lutam para se conectar num mundo fragmentado, embalados por trilhas sonoras envolventes e visuais de grande refinamento.

A mostra, realizada em parceria com as distribuidoras FJ Cines e a plataforma global Mubi, traz “Amores Expressos” (27/8), “Anjos Caídos” (foto, 3/9), “Felizes Juntos” (10/9), “Amor à Flor da Pele” (17/9) e “2046 – Os Segredos do Amor” (24/9) — obras fundamentais para compreender a genialidade de Kar-wai e seu impacto no cinema mundial.

Ambientadas em metrópoles densamente povoadas, mas marcadas por um sentimento de isolamento, suas histórias se estruturam a partir de personagens que transitam entre paixões intensas e relações condenadas ao fracasso. A fragmentação narrativa, a fotografia estilizada e o uso expressivo da música transformam cada obra não apenas em um retrato íntimo, mas também em uma reflexão sobre memória, desejo e o caráter efêmero dos encontros humanos.

O ingressos são distribuídos 30 minutos antes das sessões. A programação da mostra pode ser conferida em sescsp.org.br/consolacao.