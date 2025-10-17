“Manas” leva prêmios de melhor filme, roteiro e direção no 18º LABRFF

Foto: Marianna Brennand © Mattheus Boeck

A 18ª edição do LABRFF – Los Angeles Brazilian Film Festival aconteceu de 13 a 16 de outubro, no histórico Culver Theater, em Culver City, Califórnia (EUA). Quem anunciou o filme vencedor, “Manas”, foi Frances Fisher, uma das grandes atrizes de Hollywood, conhecida mundialmente por seu papel em “Titanic”.

Os vencedores foram conhecidos na cerimônia de encerramento que aconteceu no dia 16 de outubro.

Confira os premiados:

Filmes de Ficção Narrativa em Competição

Melhor Filme: Manas (produtoras: Carolina Benevides & Marianna Brennand)

Melhor direção: Marianna Brennand / Manas

Melhor Fotografia: André Carvalheira (Oeste Outra Vez)

Melhor Roteiro: Manas (Felipe Sholl, Carolina Benevides, Mariana Brennand, Camila Agustini, Marcelo Grabowsky, Antonia Pellegrino)

Melhor Ator: Reginaldo Faria (Perto do Sol é Mais Claro)

Melhor Atriz: Fernanda Montenegro (Vitoria)

Melhor Ator Coadjuvante: Edu Mendas (Os Infieis)

Melhor Atriz Coadjuvante: Genilda Maria (Filhos do Mangue)

Melhor Edição: Joana Bernardes (Os Infiéis)

Melhor Direção de Arte: Marcelo Silva, Wendy Chalco (Enquanto o Céu não me espera)

Melhor Maquiagem: Mariah de Freitas (Cyclone)

Melhor Figurino: Gabriela Marra (Cyclone)

Melhor Música Original: Reginaldo Faria (Perto do Sol é Mais Claro)

Documentários

Melhor Documentário: Yanuni

Melhor Direção: Barbara Paz, (Rua Do Pescador N.6)

Melhor Fotografia: Michel Coeli (Sinfonia Da Sobrevivencia)

Curtas-Metragens

Melhor Curta: Bijupirá

Melhor Fotografia: Wilson Velasco (Morto Não)

Melhor Roteiro: Porque eu sou diferente de Luis Navarro

Melhor Atriz: Caroline Roehrig (Tente sua Sorte)

Melhor Ator: Sidney Santiago Kuanza (Morto Não), e Danilo Maia /Os Cravos)

Melhor Diretor: João Pedro Oliveira (Inside the Dèjá Vu)

Curtas Internacionais

Melhor diretor: Renata Jones, (We, Brothers)

Melhor Curta Internacional: The Table (Anastasia Mirabelle & Jay Villas Boas) e AION (Loren Semmens)

Melhor Curta Competição Spotlight

Brinquedoteca / Marcio Rosário

Menções Honrosas

Colegas 2, de Marcelo Galvão

O Gato Galático e o Feitiço do Tempo, de Rodrigo Zanforlin

O Coreto, de André Correa

Cardo, de Guilherme Suman e Allan Riggs