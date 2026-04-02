Festival Ibero-Americano e Africano de Cinema abre inscrições

Estão abertas as inscrições gratuitas para o Festival Ibero-Americano e Africano de Cinema (FIACAFI), que chega com a proposta de conectar três importantes eixos culturais: América Latina, África e Europa Ibérica. A primeira edição do festival será realizada de 9 a 16 de agosto, com programação simultânea em cinco estados brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais e Bahia.

As obras podem ser inscritas, através do site www.fiacafi.com.br, em duas mostras competitivas: a mostra Francofonia da Diversidade, dedicada a filmes de países membros da Francofonia e suas diásporas, com foco no cinema contemporâneo em língua francesa, que tem inscrições abertas até o dia 30 de abril, e a mostra FIACAFI Imagem, que contempla obras produzidas ou coproduzidas na Ibero-América, na África e suas diásporas, valorizando a diversidade de linguagens, narrativas e formatos audiovisuais. O prazo de inscrição para esta categoria segue até o dia 10 de maio.

Com uma proposta de intercâmbio cultural e valorização da diversidade, o FIACAFI busca ampliar o diálogo entre diferentes territórios, promovendo visibilidade a produções independentes e fortalecendo redes criativas entre cineastas.

Além das exibições, o festival contará com atividades paralelas, como debates, encontros com realizadores e ações formativas, consolidando-se como um espaço de circulação de obras e reflexão sobre o audiovisual contemporâneo.

O festival é realizado pela EVA Filmes Ltda, em coprodução com Inova Filmes e Ori Imagem & Som.