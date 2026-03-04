Hermes Leal é premiado pela TV Câmara com documentário sobre o combate à violência contra a mulher

Foto: Hermes Leal e a deputada federal Célia Xakriabá, na cerimônia de premiação da Secretaria da Mulher da Câmara

O cineasta Hermes Leal e a produtora Julie Tseng, da HL Filmes, receberam, em Brasília, o prêmio da 2ª edição do Concurso de Vídeos sobre Violência contra a Mulher, promovido pela Secretaria de Comunicação, por meio da TV Câmara, pelo filme “Marcas da Alma”, vencedor da região Norte do país.

O concurso tem como objetivo incentivar a produção audiovisual voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Em 2025, o Brasil registrou um recorde de feminicídios com quatro mulheres sendo assassinadas por dia. Em uma década, esse índice teve uma alta de 316%. O documentário foi filmado em Palmas, no Tocantins, mostrando também a incidência no Sudeste e Nordeste e revelando o impacto dessa violência nas famílias das vítimas e nas sobreviventes do feminicídio.

O documentário “Marcas da Alma” faz uma longa e profunda escuta das mulheres vítimas de violência doméstica, muitas com cicatrizes das tentativas de feminicídio ou ainda protegidas em abrigos, mostrando as formas de acolhimento que recebem e o trabalho de entidades, como a OAB e Ministério Público, do Tocantins, e a Rede Feminista de Juristas, em São Paulo, para coibir e evitar esse tipo de violência através da aplicação correta da lei.