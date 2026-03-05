Governo de São Paulo divulga oito novas cidades selecionadas para a São Paulo State Film Commission

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, anunciou as oito primeiras cidades selecionadas pelo Edital 01/2026 da São Paulo State Film Commission. Os municípios passam a integrar oficialmente a rede estadual de cidades-locação, iniciativa que fortalece a política pública de atração de produções audiovisuais em todo o território paulista. As cidades selecionadas nesta etapa são: Águas de São Pedro, Águas de Lindóia, Cubatão, Ilha Comprida, Mococa, Paraibuna, Presidente Prudente e São Carlos.

A seleção considerou critérios como relevância cultural e histórica, potencial turístico, diversidade regional e infraestrutura disponível para receber produções como filmes, séries, documentários, publicidade e demais conteúdos audiovisuais. Com perfis distintos, que vão de estâncias turísticas e cidades litorâneas a polos universitários e centros urbanos estratégicos, os municípios ampliam a diversidade de locações ofertadas pelo Estado.

A São Paulo State Film Commission é executada pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) e atua como elo entre produtoras, poder público e territórios, promovendo São Paulo como destino competitivo para filmagens nacionais e internacionais.

Os municípios selecionados passam a integrar um programa permanente, comprometendo-se a estruturar fluxos de atendimento às produções, facilitar autorizações, apoiar visitas técnicas e organizar informações sobre locações e serviços locais. A iniciativa fortalece o audiovisual como vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e promoção turística.

Outras cidades estão em fase de seleção pelo edital e serão anunciadas em breve, completando o total previsto nesta chamada.