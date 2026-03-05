“Sinfonia da Sobrevivência”, de Michel Coeli, estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe, nesta quinta-feira, 5 de março, às 19h30, o longa-metragem documental inédito “Sinfonia da Sobrevivência”, de Michel Coeli. O filme acompanha de perto os impactos do mais violento incêndio florestal já registrado no Pantanal, destacando a busca de animais por água e alimento, além da atuação de bombeiros, brigadistas e voluntários diante do avanço das chamas.

“Sinfonia da Sobrevivência” recebeu o Prêmio do Júri de Melhor Documentário na Competição Novos Diretores da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2024; o prêmio de Melhor Longa-Metragem Ambiental no Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, pelo Júri Popular, em 2025; e o prêmio de Melhor Fotografia de Documentário no Los Angeles Brazilian Film Festival, em 2025.

O documentário é filmado em primeira pessoa e transforma o espectador em testemunha direta da crise ambiental. Ao registrar o cotidiano de quem enfrenta o fogo e as dificuldades estruturais e burocráticas para conter a tragédia, a obra evidencia a fragilidade do ecossistema pantaneiro, que assume papel central na narrativa, e propõe uma reflexão sobre as causas e consequências das queimadas no bioma.

Durante a cobertura dos incêndios, Michel Coeli acompanha o deslocamento de equipes de combate ao fogo e observa a movimentação da fauna afetada, revelando a dimensão humana e ambiental da catástrofe. A câmera registra tanto os esforços emergenciais quanto os sinais de desequilíbrio ecológico intensificados pela seca e pela expansão das queimadas.