Nesta quinta-feira (5/03), a segunda temporada de “Sobre essa Pele” estreia no Discovery Home & Health e na HBO Max, com a exibição dos dois primeiros episódios inéditos a partir das 21h30. A produção acompanha a rotina profissional da brasileira Raquel Gauthier e da russa Margarita Sultanova, tatuadoras especializadas em ressignificação de cicatrizes por meio da arte.

Com extremo cuidado, escuta ativa e criatividade, Raquel e Margarita desenvolvem um trabalho voltado para clientes que desejam resgatar a autoestima e dar novos significados às suas cicatrizes resultantes de acidentes, cirurgias, traumas e outras causas. As tatuadoras analisam as marcas, se aprofundam na anatomia e na fisiologia da pele, mapeiam referências e criam propostas artísticas exclusivas para as necessidades de cada cliente.

A nova temporada de “Sobre essa Pele” conta com 12 episódios. Cada episódio conta paralelamente as trajetórias de duas mulheres fortes e resilientes que compartilham as suas vulnerabilidades e buscam retomar a boa relação com seus corpos. A série revela histórias reais, sempre conduzidas por Raquel Gauthier e Margarita Sultanova.

A partir da semana seguinte ao lançamento, o Discovery Home & Health e a HBO Max exibem um episódio inédito toda quinta-feira, sempre às 21h30. A primeira temporada completa está disponível na plataforma de streaming.

“Sobre essa Pele” é uma série do Discovery Home & Health coproduzida pela Produtora Viralata e pela Warner Bros. Discovery, com direção de Rilson Baco. Pela Viralata, Gabriel Correa e Castro, Danielle Frangelli, Elisa Petry e Rafael Machado assinam a produção. Pela Warner Bros. Discovery, a supervisão é de Adriana Cechetti, Luciana Soligo e Letícia Rocha.