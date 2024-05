Projeto de longa-metragem da cineasta Carolina Markowicz é selecionado para a edição 2024 da Pop Up Film Residency

A diretora e roteirista Carolina Markowicz é a cineasta brasileira selecionada para participar da edição de 2024 da Pop Up Film Residency, programa de residência para desenvolvimento de um longa de ficção, realizado em mais de 10 países e oferecido para um cineasta brasileiro pelo Projeto Paradiso. A diretora paulistana, com passagem pelos festivais de Toronto e San Sebastian com seus primeiros longas “Carvão” e “Pedágio”, embarca no segundo semestre para Bucareste, na Romênia, onde vai participar de três semanas de consultorias com a produtora Ada Solomon.

Este é o quinto ano consecutivo que o Projeto Paradiso, em parceria com a Pop Up, oferece uma residência customizada para um diretor brasileiro. Carolina, que é integrante da Rede Paradiso de Talentos desde 2019, também recebeu, este ano, uma Bolsa Paradiso para cursar o TFL ScriptLab com este mesmo projeto.

A Pop Up Film Residency é voltada para diretores e roteiristas em seu segundo ou terceiro longa-metragem. Ano passado, o cineasta Daniel Bandeira participou da residência em Faroe Islands, na Dinamarca, com o projeto “Expresso Vermelho”. Na edição de 2022, a cineasta Caru Alves de Souza foi selecionada com “Corações Solitários”. Em 2020/2021, Esmir Filho foi o roteirista e diretor selecionado para participar da residência com o projeto “Indetectável” e, em 2020, Beatriz Seigner participou da primeira edição com o longa “Enquanto Eles Dormem”.

A Pop Up Film Residency é uma idealização do francês Matthieu Darras, que foi programador da Semana da Crítica do Festival de Cannes, e é realizada em parceria com entidades, laboratórios, festivais e mercados internacionais, como o Next Step, do Festival de Cannes, o Hezayah Lab, do Doha Film Institute, e o When East Meets West.