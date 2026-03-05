“A Vida Secreta de meus Três Homens” chega aos cinemas

Após passagens pela Mostra de Cinema de Tiradentes e pelo CineBH, além de festivais internacionais como o Hot Docs e o RIDM – Montreal International Documentary Festival, no Canadá, “A Vida Secreta de meus Três Homens”, de Letícia Simões, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 3 de março.

Distribuído pela Embaúba Filmes, o longa entra em cartaz em Belo Horizonte, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória.

Com a atmosfera sensorial e investigativa, a obra promove o encontro de três fantasmas — inspirados nas figuras do avô, do pai e do tio da cineasta — reunidos em torno de uma pergunta fundamental: como chegamos ao Brasil de hoje? A partir dessa convocação, o filme constrói uma fábula histórica que interroga a identidade do país diante de seu passado e de suas estruturas de violência.

A narrativa é conduzida por uma narradora, personagem vivida por Nash Laila, que guia o encontro com Fernando, boêmio pai de família e colaborador da ditadura militar; Arnaud, adolescente envolvido com um grupo de justiceiros; e Sebastião, fotógrafo negro e gay que perdeu o amor de sua vida.

A semente do projeto surgiu durante a pesquisa de Casa, ensaio de autoficção em que a diretora abordou conflitos geracionais a partir da relação com a mãe e a avó. Foi nesse processo que descobriu fotografias feitas por Sebastião, imagens que atravessam boa parte do século XX e que abriram caminho para a investigação sobre silêncios familiares e memórias apagadas.

Produzido pela Carnaval Filmes e pela Poema Tropical, o filme traz Guga Patriota, Giordano Castro e Murilo Sampaio como o trio do título.