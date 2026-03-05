Comédia romântica “De Volta à Bahia” estreia no circuito comercial

A comédia romântica “De Volta à Bahia”, estrelada por Barbara França (“As Aventuras de Poliana – O Filme”) e Lucca Picon (“Confissões de uma Garota Excluída” e da série “De Volta aos 15”), chega exclusivamente aos cinemas brasileiros no dia 5 de março, com distribuição da Swen Filmes.

O filme, dirigido por Eliezer Lipnik e Joana di Carso, reúne no elenco Werner Schünemann (“Nosso Lar”), Felipe Roque (“Os Farofeiros”), Juliano Laham (“Dom”), Mariana Freire (“O Homem que Não Dormia”), Rico Ayade (“Finding Josef”), e marca a estreia no cinema da atriz Maria Paula Caetano e da estilista e influenciadora de moda brasileira Natalia Santos.

Rodado em Salvador, o longa teve a cidade como elemento central da narrativa. A produção conta com a trilha sonora original de André Whoong e as músicas são de Rico Ayade e Felipe Augusto. A produção é de Eliezer Lipnik e Murray Lipnik, com produção executiva de Ana Paula Silva e Cleneide Rosa de Souza.

Na trama, um vídeo de resgate no mar conecta Maya e Pedro, dois talentos promissores do surf. Treinados pelo ídolo PH, eles se preparam para um campeonato decisivo em Salvador enquanto enfrentam conflitos familiares e se apaixonam.