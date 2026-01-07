Têm Dendê Produções estreia reality show universitário no SBT de Santa Catarina

Estreia neste sábado (10/01), às 12h30, no SBT de Santa Catarina (SCC SBT), o primeiro reality show universitário do Brasil, “Desafio Show”. Com apresentação de Sergio Marone e da jornalista Júlia Mattos, direção de Vânia Lima e Athos Muniz e produção da Têm Dendê Produções, o programa traz um formato inovador, no qual 20 universitários enfrentam desafios que envolvem raciocínio lógico, conhecimentos gerais e gestão do tempo, em busca do prêmio de R$50 mil. O roteiro original da Têm Dendê Produções é assinado por Vânia Lima e Vitor Gabriel, com assistência de roteiro de Ana Clara Medeiros.

O reality foi gravado nas cidades catarinenses Florianópolis, Tubarão e Palhoça, e traz à tona as histórias de jovens com sonhos diversos que se entrelaçam no ensino superior. Com uma abordagem leve, Marone e Júlia conduzem uma viagem pelas emoções inerentes ao universo acadêmico.

O programa também se destaca pela convivência entre os participantes, abordando os desafios de trabalhar em equipe.