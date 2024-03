Prefeitura de Salvador lança film comission para fomentar mercado audiovisual e dar suporte às produções feitas na cidade

Como parte dos investimentos para fomentar e internacionalizar o setor audiovisual da cidade, a Prefeitura de Salvador lançou a Salvador Film Comission, um escritório de atendimento a produtoras audiovisuais e internacionalização de Salvador como destino para gravações e filmagens. A Salvador Film Comission integra as políticas públicas do SalCine, programa lançado pela Secult, em maio do ano passado, como uma ação para padronizar os procedimentos de filmagens e gravações, a fim de agilizar e facilitar esses processos, tornando a cidade um polo cinematográfico atrativo.

O lançamento aconteceu durante a abertura da 19ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, na última quinta-feira (14), no Cine Glauber Rocha, com a presença do secretário Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, e do gestor de audiovisual da pasta, Felipe Rego. O escritório da Salvador Film Comission é formado por diversos órgãos da Prefeitura que têm implicações em possíveis filmagens, como a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), a Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) e a Secretaria de Ordem Pública (Semop).

Salvador entra em um grupo de cidades internacionais como Nova York, Madri, Buenos Aires, Barcelona e Tóquio, e, no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, que já implementaram suas film commissions e estão vendo os resultados da atração de investimentos do setor para as cidades.

Para o funcionamento da Salvador Film Comission, foi instaurado o “Comitê Gestor da Política de Filmagens e Gravações do Município”, composto por oito órgãos do poder público municipal para dar suporte, avaliar e qualificar os procedimentos relativos às filmagens e gravações. As informações completas sobre procedimentos, cenários de Salvador disponíveis para gravação, formulários para filmagens, cadastro de profissionais, fornecedores e produtoras audiovisuais além de espaço para busca de serviços do setor estão no site https://ssafilmcommission.salvador.ba.gov.br.