Mostra de Tiradentes anuncia seleção de filmes inéditos das Mostras Aurora e Olhos Livres

Foto: “Ao Sabor das Cinzas”, de Taciano Valério © Breno Cesar

A 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que será realizada entre 23 e 31 de janeiro, contará novamente com as mostras competitivas de longas-metragens Olhos Livres e Aurora. Os filmes selecionados, todos em pré-estreia mundial, reafirmam o papel do evento como um dos principais espaços de lançamento e reflexão do cinema brasileiro contemporâneo. A temática desta edição, “Soberania imaginativa”, atravessa os pensamentos em torno da seleção, ainda que não seja preponderante para as escolhas.

De muitas maneiras, o conceito tende a se ampliar na relação com os filmes tanto nas sessões quanto em debates e encontros entre crítica, cineastas e público. As seleções das duas mostras foram realizadas pela curadoria de longas-metragens da Mostra de Tiradentes, formada por Francis Vogner dos Reis, Juliano Gomes e Juliana Costa.

A Mostra Olhos Livres segue um espaço de abordagens estéticas arrojadas, voltado a possibilidades lúdicas e criativas da linguagem cinematográfica, desenvolvidas por realizadores que já possuem alguma circulação em festivais. Desde o ano passado, a mostra mudou um pouco de perfil e reforçou o objetivo de desbravar novos caminhos da produção autoral e acompanhar cineastas que apostam na radicalidade inventiva, mesmo após trajetórias já consolidadas.

Integram a Mostra Olhos Livres 2026 os filmes “Meu Tio da Câmera” (Bernard Lessa, ES), “Tannhäuser” (Vinícius Romero, SP), “Anistia 79” (Anita Leandro, RJ), “As Florestas da Noite” (Priscyla Bettim e Renato Coelho, SP), “O Enigma de S.” (Gustavo de Mattos Jahn, RJ), “Ao Sabor das Cinzas” (Taciano Valério, PE) e “Amante Difícil” (João Pedro Faro, RJ).

A Mostra Aurora, por sua vez, é dedicada a longas-metragens de estreia e reúne em 2026 novos caminhos possíveis na expressão audiovisual brasileira independente. A seção segue como um dos principais espaços de revelação do cinema no país, com títulos de diferentes territórios, contextos e formas de produção que ajudam a redesenhar o mapa da produção a partir de realizadores em começo de carreira na direção.

Compõem a Mostra Aurora 2026 os filmes “Vulgo Jenny” (Viviane Goulart, GO), “Sabes de Mim, Agora Esqueça” (Denise Vieira, DF), “Politiktok” (Álvaro Andrade, BA), “A Voz da Virgem” (Pedro Almeida, RJ), “Para os Guardados” (Desali e Rafael Rocha, MG) e “Obeso Mórbido” (Diego Bauer, AM).

Os filmes da Mostra Olhos Livres concorrem a prêmios concedidos pelo Júri Oficial, composto por Alvaro Arroba (programador, Argentina), Daniela Giovana (professora e pesquisadora, MS), Darks Miranda (artista, RJ), Hermano Callou (crítico de cinema, RJ) e Renato Novaes (ator, MG). Já os títulos da Mostra Aurora são avaliados pelo Júri Jovem, formado por estudantes selecionados a partir de uma oficina de crítica realizada em setembro, durante a Mostra CineBH. Os filmes vencedores de cada mostra recebem o Troféu Barroco, oficial do evento, prêmio em serviços oferecidos por empresas parceiras e o Prêmio Embratur, no valor de R$20 mil.