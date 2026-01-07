“Quase Deserto”, de José Eduardo Belmonte, e “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado, concorrem no Festival de Punta del Este

Foto: “Quase Deserto”, de José Eduardo Belmonte

O 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este (FICPUNTA) anunciou a seleção oficial dos filmes que disputam os prêmios da edição de 2026, que acontece de 7 a 12 de fevereiro, com programação totalmente gratuita. Além dos filmes em competição, mais de 40 produções consolidam o festival como uma das principais vitrines do cinema ibero-americano contemporâneo.

Na mostra competitiva estão longas-metragens nas categorias Ficção, que concorrem ao Prêmio Mauricio Litman, e Documentários, que disputam o Prêmio Leão Marinho. As produções são provenientes do Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, México, Peru, República Dominicana e Venezuela, e serão avaliadas por júris internacionais de profissionais do audiovisual.

Já o Panorama Internacional apresenta obras da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Tailândia e Tunísia, com obras assinadas por cineastas consagrados e novos talentos do cinema mundial.

Fora de competição, o evento apresenta a mostra Panorama Internacional e uma retrospectiva especial dedicada ao cineasta aragonês Luis Buñuel, com foco em sua fase mexicana, por meio da exibição de três clássicos fundamentais de sua filmografia: Los olvidados (1950), Viridiana (1961) e El ángel exterminador (1962).

E, pelo segundo ano consecutivo, o projeto Pantalla Maldonado integra a programação do FICPUNTA, promovendo o departamento como um polo audiovisual por meio da exibição de curtas-metragens produzidos localmente. A iniciativa, fruto de uma parceria público-privada entre o Departamento de Cultura do Governo Departamental de Maldonado (IDM) e a Este Audiovisual, visa fortalecer a produção regional, oferecendo prêmios em dinheiro e oportunidades de circulação em festivais. Os curtas selecionados serão exibidos em sessão especial, no Teatro de Verano Margarita Xirgu.

Confira os filmes selecionados:

Categoria Ficção

1982 de José Carlos García (Perú)

Bajo el mismo sol de Ulises Porra (República Dominicana, España)

Cielo de Alberto Sciamma (Bolivia)

Cuento de verano de Matías Szulanski (Argentina)

Escritor de Paula de Luque (Argentina)

La corazonada de Diego Soto (Chile)

La lucha de José Ángel Alayón (España, Colombia)

Quase deserto de José Eduardo Belmonte (Brasil, Estados Unidos)

Vainilla de Mayra Hermosillo (México)

Categoria Documentário

3 Obás de Xangô de Sérgio Machado (Brasil)

Buscando a Shakespeare de Gustavo Garzón (Argentina)

El extraordinario viaje del dragón de Kaori Flores Yonekura (Venezuela)

En camino a Leo de Ana Claudia Bárcenas (México)

Mama de Ana Cristina Benitez (Ecuador)

Políticas familiares de Martín Rebaza (Perú)

Panorama Internacional

A useful ghost de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia)

Blue Moon de Richard Linklaker (Estados Unidos)

Calle Málaga de Maryam Touzani (Marruecos, España)

Como ti muovi Sbagli de Gianni Di Gregorio (Italia)

Dead of winter de Brian Kirk (Estados Unidos, Alemania)

Dossier 137 de Dominik Moll (Francia)

El gran arco de Stéphane Demoustier (Francia)

Father, mother, sister, brother de Jim Jarmusch (Estados Unidos)

Gavagai de Ulrich Kohler (Alemania, Francia)

Karla de Christina Tournatzés (Alemania)

Koln 75 de Ido Fluk (Alemania)

Las catadoras de Silvio Soldinia (Italia)

Les musiciens de Grégory Magne (Francia)

Magallanes de Lav Díaz (Filipinas, España, Portugal)

Maspalomas de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (España)

Orphan de László Nemes (Hungría)

Promised sky de Erige Sehiri (Túnez, Francia)

Exibições Especiais