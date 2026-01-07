Últimos:
Festivais, Mostras e Eventos Notícias Últimas Notícias 

“Quase Deserto”, de José Eduardo Belmonte, e “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado, concorrem no Festival de Punta del Este

Redação 0 comentários , , , ,

Foto: “Quase Deserto”, de José Eduardo Belmonte

O 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este (FICPUNTA) anunciou a seleção oficial dos filmes que disputam os prêmios da edição de 2026, que acontece de 7 a 12 de fevereiro, com programação totalmente gratuita. Além dos filmes em competição, mais de 40 produções consolidam o festival como uma das principais vitrines do cinema ibero-americano contemporâneo.

Na mostra competitiva estão longas-metragens nas categorias Ficção, que concorrem ao Prêmio Mauricio Litman, e Documentários, que disputam o Prêmio Leão Marinho. As produções são provenientes do Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, México, Peru, República Dominicana e Venezuela, e serão avaliadas por júris internacionais de profissionais do audiovisual.

Já o Panorama Internacional apresenta obras da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Tailândia e Tunísia, com obras assinadas por cineastas consagrados e novos talentos do cinema mundial.

Fora de competição, o evento apresenta a mostra Panorama Internacional e uma retrospectiva especial dedicada ao cineasta aragonês Luis Buñuel, com foco em sua fase mexicana, por meio da exibição de três clássicos fundamentais de sua filmografia: Los olvidados (1950), Viridiana (1961) e El ángel exterminador (1962).

E, pelo segundo ano consecutivo, o projeto Pantalla Maldonado integra a programação do FICPUNTA, promovendo o departamento como um polo audiovisual por meio da exibição de curtas-metragens produzidos localmente. A iniciativa, fruto de uma parceria público-privada entre o Departamento de Cultura do Governo Departamental de Maldonado (IDM) e a Este Audiovisual, visa fortalecer a produção regional, oferecendo prêmios em dinheiro e oportunidades de circulação em festivais. Os curtas selecionados serão exibidos em sessão especial, no Teatro de Verano Margarita Xirgu.

Confira os filmes selecionados:

Categoria Ficção

  • 1982 de José Carlos García (Perú)
  • Bajo el mismo sol de Ulises Porra (República Dominicana, España)
  • Cielo de Alberto Sciamma (Bolivia)
  • Cuento de verano de Matías Szulanski (Argentina)
  • Escritor de Paula de Luque (Argentina)
  • La corazonada de Diego Soto (Chile)
  • La lucha de José Ángel Alayón (España, Colombia)
  • Quase deserto de José Eduardo Belmonte (Brasil, Estados Unidos)
  • Vainilla de Mayra Hermosillo (México)

Categoria Documentário

  • 3 Obás de Xangô de Sérgio Machado (Brasil)
  • Buscando a Shakespeare de Gustavo Garzón (Argentina)
  • El extraordinario viaje del dragón de Kaori Flores Yonekura (Venezuela)
  • En camino a Leo de Ana Claudia Bárcenas (México)
  • Mama de Ana Cristina Benitez (Ecuador)
  • Políticas familiares de Martín Rebaza (Perú)

Panorama Internacional

  • A useful ghost de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia)
  • Blue Moon de Richard Linklaker (Estados Unidos)
  • Calle Málaga de Maryam Touzani (Marruecos, España)
  • Como ti muovi Sbagli de Gianni Di Gregorio (Italia)
  • Dead of winter de Brian Kirk (Estados Unidos, Alemania)
  • Dossier 137 de Dominik Moll (Francia)
  • El gran arco de Stéphane Demoustier (Francia)
  • Father, mother, sister, brother de Jim Jarmusch (Estados Unidos)
  • Gavagai de Ulrich Kohler (Alemania, Francia)
  • Karla de Christina Tournatzés (Alemania)
  • Koln 75 de Ido Fluk (Alemania)
  • Las catadoras de Silvio Soldinia (Italia)
  • Les musiciens de Grégory Magne (Francia)
  • Magallanes de Lav Díaz (Filipinas, España, Portugal)
  • Maspalomas de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (España)
  • Orphan de László Nemes (Hungría)
  • Promised sky de Erige Sehiri (Túnez, Francia)

Exibições Especiais

  • Adiós a las lilas de Hugo Curletto (Argentina)
  • Mario de Guillem Miró (España)
  • Querido Mundo de Miguel Falabella (Brasil)
  • Susurros (Uruguay, Argentina)

Você pode gostar também

Festival de Cinema da Lapa tem inscrições abertas

Redação 0

Vencedor de Melhor Direção no Festival do Rio, “Continente” chega aos cinemas

Redação 0

Olhar de Cinema exibe “Tardes de Solidão”, filme que encantou a crítica e enfureceu combatentes da prática da Tauromaquia

Maria do Rosário Caetano 0

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.