“Quase Deserto”, de José Eduardo Belmonte, e “3 Obás de Xangô”, de Sérgio Machado, concorrem no Festival de Punta del Este
Foto: “Quase Deserto”, de José Eduardo Belmonte
O 28º Festival Internacional de Cine de Punta del Este (FICPUNTA) anunciou a seleção oficial dos filmes que disputam os prêmios da edição de 2026, que acontece de 7 a 12 de fevereiro, com programação totalmente gratuita. Além dos filmes em competição, mais de 40 produções consolidam o festival como uma das principais vitrines do cinema ibero-americano contemporâneo.
Na mostra competitiva estão longas-metragens nas categorias Ficção, que concorrem ao Prêmio Mauricio Litman, e Documentários, que disputam o Prêmio Leão Marinho. As produções são provenientes do Uruguai, Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Espanha, México, Peru, República Dominicana e Venezuela, e serão avaliadas por júris internacionais de profissionais do audiovisual.
Já o Panorama Internacional apresenta obras da Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Filipinas, França, Hungria, Itália, Marrocos, Portugal, Tailândia e Tunísia, com obras assinadas por cineastas consagrados e novos talentos do cinema mundial.
Fora de competição, o evento apresenta a mostra Panorama Internacional e uma retrospectiva especial dedicada ao cineasta aragonês Luis Buñuel, com foco em sua fase mexicana, por meio da exibição de três clássicos fundamentais de sua filmografia: Los olvidados (1950), Viridiana (1961) e El ángel exterminador (1962).
E, pelo segundo ano consecutivo, o projeto Pantalla Maldonado integra a programação do FICPUNTA, promovendo o departamento como um polo audiovisual por meio da exibição de curtas-metragens produzidos localmente. A iniciativa, fruto de uma parceria público-privada entre o Departamento de Cultura do Governo Departamental de Maldonado (IDM) e a Este Audiovisual, visa fortalecer a produção regional, oferecendo prêmios em dinheiro e oportunidades de circulação em festivais. Os curtas selecionados serão exibidos em sessão especial, no Teatro de Verano Margarita Xirgu.
Confira os filmes selecionados:
Categoria Ficção
- 1982 de José Carlos García (Perú)
- Bajo el mismo sol de Ulises Porra (República Dominicana, España)
- Cielo de Alberto Sciamma (Bolivia)
- Cuento de verano de Matías Szulanski (Argentina)
- Escritor de Paula de Luque (Argentina)
- La corazonada de Diego Soto (Chile)
- La lucha de José Ángel Alayón (España, Colombia)
- Quase deserto de José Eduardo Belmonte (Brasil, Estados Unidos)
- Vainilla de Mayra Hermosillo (México)
Categoria Documentário
- 3 Obás de Xangô de Sérgio Machado (Brasil)
- Buscando a Shakespeare de Gustavo Garzón (Argentina)
- El extraordinario viaje del dragón de Kaori Flores Yonekura (Venezuela)
- En camino a Leo de Ana Claudia Bárcenas (México)
- Mama de Ana Cristina Benitez (Ecuador)
- Políticas familiares de Martín Rebaza (Perú)
Panorama Internacional
- A useful ghost de Ratchapoom Boonbunchachoke (Tailandia)
- Blue Moon de Richard Linklaker (Estados Unidos)
- Calle Málaga de Maryam Touzani (Marruecos, España)
- Como ti muovi Sbagli de Gianni Di Gregorio (Italia)
- Dead of winter de Brian Kirk (Estados Unidos, Alemania)
- Dossier 137 de Dominik Moll (Francia)
- El gran arco de Stéphane Demoustier (Francia)
- Father, mother, sister, brother de Jim Jarmusch (Estados Unidos)
- Gavagai de Ulrich Kohler (Alemania, Francia)
- Karla de Christina Tournatzés (Alemania)
- Koln 75 de Ido Fluk (Alemania)
- Las catadoras de Silvio Soldinia (Italia)
- Les musiciens de Grégory Magne (Francia)
- Magallanes de Lav Díaz (Filipinas, España, Portugal)
- Maspalomas de Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga (España)
- Orphan de László Nemes (Hungría)
- Promised sky de Erige Sehiri (Túnez, Francia)
Exibições Especiais
- Adiós a las lilas de Hugo Curletto (Argentina)
- Mario de Guillem Miró (España)
- Querido Mundo de Miguel Falabella (Brasil)
- Susurros (Uruguay, Argentina)