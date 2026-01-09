Academia de Hollywood premiará como “melhor casting” o elenco mais famoso ou a ousadia de “O Agente Secreto”?

Por Maria do Rosário Caetano

Num dos episódios da série “Cineastas”, de Hermes Leal, cuja primeira temporada pode ser conferida no canal e streaming do Curta!, o ator Matheus Nachtergaele relembra instruções recebidas de Fernando Meirelles, diretor de “Cidade de Deus”, quando foi escalado para interpretar Sandro Cenoura.

O cineasta queria que Nachtergaele se integrasse ao numeroso elenco, não procurasse destacar-se como ator profissional, de imagem já bastante conhecida. Que fosse mais um entre os 180 (sim, 180!) atores-personagens das três épocas que compõem a adaptação cinematográfica do livro de Paulo Lins.

A série “Cineastas”, cuja segunda temporada estreia em abril no Curta!, analisa, apoiada em vários depoimentos, o processo de múltiplas oficinas responsável pela preparação do elenco infantil e juvenil de “Cidade de Deus”. Dá atenção, claro, a outros filmes que Meirelles, figura central do documentário-episódio (de 45 minutos), realizara até aquela data.

Em nenhum deles, o cineasta paulistano, que contou com a valiosa colaboração de Kátia Lund, repetiria a impressionante experiência de preparação de seus atores. Nem mobilizaria elenco tão numeroso. E arrebatador. Fátima Toledo, vale lembrar, atuou como coach.

Depois do impacto internacional de “Cidade de Deus”, Meirelles seria convidado por produtores, os mais diversos, para dirigir elencos que mobilizavam astros, em maioria anglo-saxões. E nunca mais realizaria filme tão impactante quanto aquele que reuniu Leandro Firmino da Hora (Zé Pequeno), os irmãos Jonathan e Philippe Haagensen (Cabeleira e Bené), Douglas Silva (Dadinho), Darlan Cunha (Filé com Fritas), Roberta Rodrigues (Berenice), Alexandre Rodrigues (Buscapé) e muitos outros. Nem imortalizaria fala como aquela que grudou em nossa memória: “Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno”.

Uma lembrança: ano passado, no FAM (Florianópolis Audiovisual Mercosul), festival ambientado em Santa Catarina, o ator Leandro Firmino da Hora foi um dos convidados do evento. A Revista de CINEMA presenciou dois momentos que mostram a permanência de “Zé Pequeno” no imaginário popular.

Primeiro, num elevador do sofisticado Shopping Beiramar (palco dos cinemas que exibem os filmes do FAM), ouviu um grupo de jovens descolados comentando: “o Zé Pequeno está aqui no shopping!!!”. E sequenciando a conversa com lembranças do personagem. Em outro momento, uma camareira (do Hotel Majestic), de pele muito clara, origem gaúcha e bom nível de instrução, nos contou que era responsável pela arrumação do “quarto do Zé Pequeno” e que ele e a esposa (Letícia da Hora) eram “muito simpáticos, atenciosos e de boa conversa”. E mais: nos contou que Firmino da Hora interpretava um motorista muito divertido na nova versão da novela “Vale Tudo”, que ela acompanhava com grande interesse.

Por que, passados 23 anos da estreia de “Cidade de Deus”, evoca-se, aqui, seu casting de 180 atores e as oficinas que o prepararam?

Porque a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood criou, para sua edição de número 99 (agendada para 15 de março) nova categoria: direção de elenco (casting). E “O Agente Secreto” é um dos 15 pré-finalistas na disputa pela nova estatueta (ver lista completa abaixo).

Se justiça houver, o longa de Kleber Mendonça Filho será um dos cinco finalistas à nova láurea (a lista sai no próximo dia 22). E, mais ainda, trará o Oscar para a estante pernambucana do cineasta. E, com ele, a estatueta de melhor ator (para Wagner Moura), o intérprete de “Marcelo”-Armando-Fernando. Conquista dificílima, mas não impossível.

A direção de elenco de “O Agente Secreto”, assinada por Gabriel Domingues, ajudou KMF a orquestrar verdadeira “sinfonia” de atores, somando profissionais conhecidos do cinema e da TV (Wagner Moura, Maria Fernanda Candido, Gabriel Leone, Hermila Guedes, Susy Lopes, Alice Carvalho, Tomás Aquino, Marcelo Valle, a portuguesa Isabel Zuaa e o alemão Udo Kier), nomes oriundos do teatro e do cinema independente (Carlos Francisco, Wilson Rabelo, Buda Lira, Luciano Chiroli, Roney Vilella, Robério Diógenes, Igor de Araújo, Luciano Chiroli, João Vitor Silva, Rubens Santos, Joálisson Cunha, Laura Lufési, Edilson Silva, Kaiony Venâncio) e revelações para nossos olhos cansados (a octogenária Tânia Maria, a maior delas). Até um cineasta paulista, Gregório Graziosi, foi convocado para interpretar o filho de poderoso empresário sulista. Um casting composto de mais de 30 atores.

Dos nove concorrentes de “O Agente Secreto”, vale destacar quatro: o espanhol “Sirât”, de Oliver Laxe, o norueguês “Valor Sentimental”, de Joachim Trier, e os estadunidenses “Pecadores”, de Ray Coogler, e “Uma Batalha Depois da Outra”, de Paul Thomas Anderson. E, de saída, dizer que nenhum desses filmes uniu elenco tão atrevido, tão ousado e arriscado quanto o de “O Agente Secreto”.

O que fez a direção de elenco de “Valor Sentimental” (inegavelmente um filmaço) a não ser convocar três atores nórdicos da mais alta qualidade — o genial veterano Stelan Skarsgard, e as jovens Renate Reinsve e Inga Ibsdotter Lileaas — e somá-los à estadunidense Elle Fanning. E preencher com atores experientes os papeis coadjuvantes (poucos) para complementar o casting. Todos impecáveis. Uma “sinfonia” de talentos. Mas e o imprevisto, o desconcertante, o inovador? Onde está? Celeiro de atores da maior grandeza, os países nórdicos formam uma magnífica escola de intérpretes.

O caso de “Sirât” é parecido com o de “O Agente Secreto”. Ou seja, sustenta-se no risco. O protagonista, o catalão Sergi Lopez, de notável carreira em seu país natal e na França, atua com parceiros não-profissionais. Como o filme registra a busca de um pai pela filha perdida em raves no norte da África-árabe, ele terá como acompanhantes – em sua louca caminhada deserto adentro – pessoas que, sim, dedicam-se a acompanhar, em suas existências reais, esse tipo de festa alucinante. O resultado é forte e empolgante.

O afro-americano “Pecadores” é outra experiência ousada e instigante. O ator Michael B. Jordan representa dois papeis e brilha em ambos. Cerca-se de ótimos intérpretes black (como Miles Caton, Wunmi Mosaku, Omar Benson Miller e Jayme Lawson) e de atores orientais e brancos. O resultado é muito bom, impactante.

“Uma Batalha Depois da Outra” conta com time de atores profissionais de tirar o fôlego. Dois coadjuvantes – os astros Sean Penn e Benício del Toro – roubam a cena. O outrora galã Leonardo DiCaprio, hoje ator digno de imenso reconhecimento, segura as pontas na pele do bagaceira Bob Ferguson. As mulheres também brilham – Teyana Taylor, Chase Infiniti, Regina Hall. Até a luxemburguesa-francesa Vicky Krieps dá as caras no numeroso elenco. O resultado é vigoroso, sedutor e envolvente. Mas PTA não corre riscos tão grandes quanto o do filme de KMF.

“O Agente Secreto” conseguiu, depois da (ainda) inigualável experiência de casting realizada por Fernando Meirelles e Katia Lund, retratar o Brasil como um país miscigenado, fruto da soma de pretos, indígenas, brancos, orientais… Desde nosso primeiro contato com o filme, muito nos impressionou a profusão de cores de pele, o quanto de nossa variedade como povo está registrada em cada fotograma. E como os personagens, em especial os populares, parecem estar num longa documental, não numa ficção tão elaborada.

Como bem observou André Miranda em sua crítica no jornal O Globo (06/11/2025), “O Agente Secreto” consegue “imprimir a variedade de cores do conturbado Brasil cinzento da ditadura” (…) ao retratar “o Brasil com ironia e ternura, horror e beleza”, refletindo “sobre nossa História, do passado que segue nos assombrando” (…). E, “sem ignorar nossas mazelas, mas ainda assim, acreditando na utopia de um país democrático e miscigenado”.

Tomara que os sócios da Academia (os 80% anglo-saxões e os 20% de outras origens), ao votarem na categoria “melhor casting” (etapa de finalistas e etapa de vencedor, caso seja superada a primeira fase), consigam ver o elenco de “O Agente Secreto” com seus matizes e complexidade. Ou seja, reconhecer o milagre que resultou do amplo casting mobilizado pelo filme.

Kleber Mendonça Filho, aliás, é um dos dez diretores retratados pela segunda temporada da série “Cineastas”, que estreará no canal Curta!.