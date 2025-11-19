“O Primeiro Beijo”, de Urânia Munzanzu, estreia em Salvador

Últimos:
Foto © Ismael Silva

No Dia da Consciência Negra, Salvador recebe o lançamento do longa “O Primeiro Beijo”, documentário dirigido pela cineasta baiana Urânia Munzanzu. O filme chega às telas como um manifesto político pela vida de mulheres negras que tiveram suas vidas e famílias atravessadas pelo crack, revelando como a droga – considerada pela diretora como uma “tecnologia de escravização moderna” – opera como mecanismo de extermínio, apagamento e feminicídio. A sessão de estreia acontece no dia 20 de novembro, no circuito da Saladearte, em Salvador (BA).

Fruto de uma investigação que se estendeu por 14 anos, o documentário é produzido pela Acarajé Filmes, em parceria com a Modupé Produtora Audiovisual e Mulungu Realizações Culturais e tem distribuição da Olhar Filmes.

O filme nasceu de um encontro em 2006. Na época, Urânia nem se imaginava cineasta, então jornalista e moradora do centro de Salvador, foi abordada por Rilda, mulher negra em situação de dependência química severa, que insistiu para que sua trajetória fosse registrada.

O filme conta com a participação especial da voz de Elza Soares, narrando o poema Canarinhas da Vila, de Landê Onawale, trilha sonora original de Jarbas Bittencourt e uma equipe majoritariamente negra que reforça a narrativa estética e política da obra. Com produções associadas de nomes como Lázaro Ramos e Thiago Gomes, o filme amplia o debate sobre como o Brasil constrói, alimenta e naturaliza suas “cracolândias”.

Entre entrevistas e relatos marcados por coragem, dor e humanidade, o filme coloca em primeiro plano mulheres dependentes químicas e seus familiares, expõe a ausência de políticas públicas, o impacto da violência racial e de gênero e as contradições de um Estado que normaliza o abandono. Ao mesmo tempo, evidencia a importância de redes de apoio e estratégias de resistência construídas por essas mulheres.

“O Primeiro Beijo” foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.

