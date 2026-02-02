Mostra da ACCRJ reúne os principais destaques do cinema de 2025

A Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro (ACCRJ) realiza, com produção da BLG Entretenimento, a partir de 3 de fevereiro, a tradicional mostra Os Melhores Filmes do Ano, evento que há mais de duas décadas integra o calendário cultural da cidade.

Ao longo de três semanas, o público terá a oportunidade de ver ou rever 17 produções cinematográficas que marcaram o ano de 2025, sendo 10 títulos eleitos democraticamente pelos críticos da ACCRJ e 7 filmes selecionados para homenagear personalidades fundamentais do cinema mundial falecidas em 2025. As sessões serão seguidas de bate-papos com críticos da associação.

Entre os destaques da programação estão filmes que figuram entre os principais concorrentes das grandes premiações internacionais, como o brasileiro “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, eleito o Melhor Filme do Ano pela ACCRJ. A seleção inclui ainda “Pecadores” (“Sinners”, foto), de Ryan Coogler, “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro, “Conclave”, de Edward Berger, “Superman”, de James Gunn, e “Uma Batalha Após a Outra”, de Paul Thomas Anderson. Seguidos por “A Hora do Mal” (“Weapons”), de Zach Cregger, “Anora”, de Sean Baker, “Flow” (“Straume”), Gints Zilbalodis e “Setembro 5” (“September 5”), de Tim Fehlbaum.

Este ano, a mostra presta homenagem a Cacá Diegues, David Lynch, Diane Keaton, Gene Hackman, Robert Redford e Silvio Tendler, com exibição de filmes. E a melhor iniciativa cinematográfica de 2025 ficou com a atual curadoria de cinema da TV Brasil, pelo destaque para a produção autoral brasileira.

Além das exibições, a programação conta com atividades formativas e gratuitas, como a mesa de debate “A Importância do Cinema nos Dias de Hoje”, no dia 3 de fevereiro, às 19h, reunindo o produtor Christian de Castro e a crítica Luciana Costa, com mediação de Mario Abbade, e um curso intensivo de crítica cinematográfica, ministrado pelo próprio Abbade, no dia 6 de fevereiro, às 13h30. Com duração de três horas, o encontro é aberto a participantes de diferentes formações e aborda os fundamentos da crítica de cinema, dialogando com o crescimento do interesse pelo tema em plataformas digitais, blogs, sites especializados e mídia impressa. Ambas as atividades têm entrada gratuita, com retirada de ingressos 30 minutos antes do início, e classificação indicativa de 16 anos.

A edição de 2026 também se destaca pelo compromisso com a acessibilidade cultural. Sete sessões contam com recursos como audiodescrição, legenda descritiva e Libras, disponíveis por meio do aplicativo MovieReading (IOS e Android), ampliando o acesso de pessoas com deficiência ao cinema de qualidade. Os recursos de acessibilidade estarão disponíveis em sessões de filmes selecionados ao longo da programação, entre eles “A Hora do Mal”, “O Último Azul”, “Pecadores”, “Superman”, “Uma Batalha Após a Outra”, “Conclave” e “O Agente Secreto”.

A programação completa da mostra pode ser conferida em www.caixacultural.gov.br.

Mostra Os Melhores Filmes do Ano 2025 pela ACCRJ

Data: 3 a 22 de fevereiro (de 14 a 17 de fevereiro não haverá sessões, devido ao carnaval)

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38 – Centro, Rio de Janeiro/RJ – Acesso para pessoas com deficiência

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

Horários da bilheteria: Terça a sábado, 13h às 19h, e domingos e feriados, 13h às 17h