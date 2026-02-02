Festival Amado Cinema da Unijorge abre inscrições para produções da Bahia

As inscrições para o Festival Amado Cinema (FAC) estão abertas, até o dia 8 de fevereiro, para produções audiovisuais de estudantes de toda a Bahia. O evento, que será realizado entre os dias 26 e 28 de março, na Unijorge, em Salvador, é voltado à produção e difusão do audiovisual estudantil. A programação irá contemplar curtas-metragens de até 15 minutos e vídeos curtíssimos de até 3 minutos, produzidos por universitários e recém-formados de instituições públicas e privadas do estado.

Em sua terceira edição, o festival também passa a receber obras realizadas por estudantes de ensino médio de escolas públicas ou privadas de Salvador, que irão concorrer na categoria Futuro.

A programação do FAC terá exibições de filmes, oficinas, debates e mostras competitivas, reunindo produções realizadas no contexto acadêmico e educacional. Todas as sessões serão gratuitas e abertas ao público.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição de acordo com as especificações do edital. Cada realizador poderá inscrever até dois filmes, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital e apresentem documentação comprobatória de vínculo estudantil ou conclusão de curso.

O festival está organizado em diferentes categorias: Ficção (incluindo animações), Documentário, Curtíssimos, Outras Produções (programas de TV, videoclipes, reportagens e filmes experimentais) e Futuro (obras dos mais diversos formatos realizados por estudantes de ensino médio de escolas públicas ou privadas de Salvador).

As premiações incluem o Troféu Amado, destinado aos melhores filmes de cada categoria; o Troféu Gattai, voltado a destaques técnicos e artísticos, como roteiro, direção, fotografia, som, montagem e atuação; e o Troféu Júri Popular, definido pelo público.

A seleção dos filmes será feita por um júri formado por profissionais da área audiovisual, que vai avaliar as obras levando em conta critérios técnicos, narrativos e de adequação às categorias propostas. Os filmes selecionados receberão certificados e lauréis oficiais do festival e serão exibidos durante a programação presencial na Unijorge Campus Paralela.