Nova temporada de “Operação Fronteira Brasil” estreia no Discovery e na HBO Max

Nesta quarta-feira, a partir das 20h30, o Discovery e a HBO Max apresentam a estreia da quinta temporada de “Operação Fronteira Brasil”, com exibição de três episódios em sequência. A partir da quarta-feira seguinte, o canal de TV e a plataforma de streaming disponibilizam dois episódios inéditos por semana.

Repleta de cenários surpreendentes e ação, a nova temporada traz novidades para o público. Entre os destaques, estão as novas bases operacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com foco especial no Rio de Janeiro. A nova edição da série ainda retrata bases da PRF que estão afastadas das fronteiras e que buscam conter e apreender substâncias ilícitas que seriam transportadas para grandes centros urbanos e/ou portos.

“Operação Fronteira Brasil” é uma franquia policial do Discovery que apresenta histórias reais e curiosas sobre o crime organizado e sobre as fronteiras estratégicas do Brasil. Com reviravoltas impactantes, os casos retratados levam o público a refletir sobre desafios e situações adversas enfrentadas diariamente pela Polícia Rodoviária Federal.

A série é uma coprodução da Mixer Films e da Warner Bros. Discovery. Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Patricio Díaz supervisionam a produção pela Warner Bros. Discovery. Pela Mixer Films, Adriana Marques assina como produtora executiva e Rodrigo Astiz como diretor geral.