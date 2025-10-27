“Bruscky: Um Autorretrato”, biografia do artista plástico, estreia no Curta!

Através de sua prosa divertida, histórias e andanças, Paulo Bruscky revela sua inventividade, criatividade e visão sobre a arte no inédito documentário “Bruscky: Um Autorretrato”, que estreia com exclusividade no canal Curta! e no CurtaOn – Clube de Documentários.

Viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), o documentário integrou a mostra competitiva do 30º Festival É Tudo Verdade, além de outros eventos. Com direção de Eryk Rocha e roteiro de Natalia Bruscky, a obra traz depoimentos inéditos e apresenta a biografia de um vanguardista que tem muito a contar, inclusive sobre ressacas e o amor.

Pintor, cineasta, animador cultural, poeta, megalomaníaco, funcionário público, ator, louco, bruxo e inventor. Assim o filme classifica Bruscky, um criador inventivo e autêntico, que percorre os vários caminhos que a arte pode ter. Artista de muitas faces, criou esculturas gigantes usando materiais como gelo e transformou Recife numa imensa galeria de arte. Para passear por suas ideias, o documentário acompanha o seu cotidiano de perto, seguindo seus passos.

Em um formato criativo que homenageia a carreira do pernambucano, o documentário intercala reminiscências e conversas, gravadas de forma espontânea, com intervenções artísticas. Uma mistura que casa com o que preza o artista, guiado em seu processo criativo pelo acaso, a intuição, humor e ironia.

Entre vários temas debatidos na obra, Bruscky revela um profundo desprezo pela censura e pela Ditadura Militar. Incansável defensor das liberdades, ele conta que só não se exilou no exterior, quando perseguido pela repressão, por causa do seu amor pelo país.

A obra resgata sua carreira pioneira e ousada, marcada por obras profundas e irreverentes. Sobre os conceitos e valores da arte, ele afirma que faz o que vem na cabeça, mas destaca que, acima do artista, está a pessoa humana.

“Bruscky: Um Autorretrato” é uma produção da Aruac Filmes. O documentário pode ser visto no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br), no dia seguinte da estreia no canal. A estreia é no dia temático Terças das Artes, 28 de outubro, às 22h.