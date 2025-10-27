EMC anuncia o resultado do edital Circula Minas Audiovisual

Foi divulgado o resultado final do edital Circula Minas Audiovisual. Lançado pelo Governo de Minas, por meio da Empresa Mineira de Comunicação (EMC) e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), o edital destina R$ 1 milhão para a circulação de profissionais e coletivos do audiovisual.

São 30 projetos aprovados de um total de 153 inscritos. Os classificados vão receber recursos do Fundo Estadual de Cultura para “Circulação e promoção do audiovisual mineiro no Brasil” e “Circulação e promoção do audiovisual mineiro no exterior”. Esses repasses vão possibilitar, ao setor, apresentar suas obras no Brasil e no exterior, em festivais, mostras, seminários, eventos de negócios e promoções da área.

Desde 2020, foram 19 editais garantidos às empresas e profissionais da área por meio da Empresa Mineira de Comunicação. São iniciativas que permitiram fomentar o setor, injetando recursos para a produção e promoção do audiovisual mineiro. Esses editais contemplaram cerca de 1,8 mil projetos.

O resultado do Edital FEC 11/2025 – Circula Minas Audiovisual pode ser conferido no site da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), https://www.secult.mg.gov.br/images/2025/fec/ATO_CEFIC_041_25_-_Resultado_Final_Circula_Minas_Audiovisual.docx.pdf.