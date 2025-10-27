Sétima temporada de “Aeroporto – Área Restrita” estreia no Discovery e na HBO Max

A sétima temporada de “Aeroporto – Área Restrita” estreia nesta quarta, 29 de outubro, às 20h30, no canal Discovery e na plataforma de streaming HBO Max. Nas duas primeiras semanas serão exibidos três episódios em sequência, e nas seguintes serão lançados dois capítulos inéditos semanalmente.

Ao longo de 12 episódios, os agentes de fiscalização enfrentam novos desafios, como operações envolvendo esquemas de tráfico internacional de drogas, transporte de ilícitos e flagrantes de “mulas”. Nesta temporada, a cobertura é ampliada para um novo ponto estratégico de vigilância no país, o Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza (CE), além dos já conhecidos aeroportos de Guarulhos (SP), Viracopos (Campinas, SP) e Galeão (RJ).

Para que a rotina de vigilância ocorra de maneira eficiente são necessários diferentes órgãos públicos brasileiros atuando em conjunto. Entre eles, estão a Receita Federal, responsável pelo controle aduaneiro, combate à evasão fiscal e contrabando; a Vigiagro (Vigilância Agropecuária Internacional), que inspeciona e fiscaliza o trânsito internacional de vegetais, seus produtos e subprodutos; o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), atuando na fiscalização de atividades que envolvem criação, venda e exposição de espécies da fauna, bem como no combate à caça, captura de espécimes na natureza e maus tratos de animais; e a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), que define normas, realiza fiscalizações e emite autorizações e licenças para medicamentos, alimentos e cosméticos, além de controlar a entrada de riscos sanitários.

As seis temporadas completas de “Aeroporto – Área Restrita” estão disponíveis na HBO Max.

A produção é uma franquia de sucesso que vai além do entretenimento, trazendo conscientização para o público sobre as leis de importação e exportação do Brasil, revelando os bastidores do trabalho da Receita Federal e os outros órgãos públicos que atuam na proteção das fronteiras aéreas brasileiras. A série é conhecida pelo excelente storytelling e pela construção envolvente dos casos que prendem a atenção do início ao fim.

“Aeroporto – Área Restrita” é uma coprodução entre a Warner Bros. Discovery Inc. e a Moonshot. Gustavo Nobrega assina a direção, Roberto d’Avila assina a direção geral e a produção executiva é de Luiz Alberto Gentile para a Moonshot. Por parte da Warner Bros. Discovery, Sergio Nakasone, Adriana Cechetti e Marina Pedral supervisionam a produção.