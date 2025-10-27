Brasil é homenageado no Tokyo International Film Festival com mostra exclusiva

O Brasil será homenageado na edição deste ano do Tokyo International Film Festival (TIFF). De 28 de outubro a 2 de novembro, o National Film Archive of Japan recebe as sessões da mostra Classics: Brazil Film Week. A programação reúne seis filmes que representam a força, a diversidade e a relevância histórica da cinematografia nacional, no contexto das celebrações dos 130 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Japão. A iniciativa é organizada pela Linhas Produções Culturais, o TIFF, a NFAJ, a Embaixada do Brasil em Tóquio e o Instituto Guimarães Rosa.

São ao todo 6 filmes, entre clássicos e contemporâneos. Abrindo a seleção está “O Último Azul” (foto, 2024), longa de Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim de 2025 e inédito no Japão. No filme, que se passa em um Brasil distópico, Tereza, de 77 anos, vive toda a sua vida em uma pequena cidade industrializada na Amazônia, até o dia em que recebe uma ordem oficial do governo para se mudar para uma colônia de moradias para idosos. Com uma narrativa marcada pela resistência e repleta de fantasia, o filme confirma o vigor e a potência criativa das produções brasileiras contemporâneas, que tem em Mascaro um de seus principais expoentes.

Outro destaque é o documentário “Milton Bituca Nascimento” (2024), dirigido por Flávia Moraes, que presta tributo a um dos maiores ícones da música brasileira. Com imagens inéditas e depoimentos emocionantes, o filme resgata a trajetória de Milton Nascimento, conhecido mundialmente por sua voz única e por sua contribuição à música e à cultura do Brasil. O filme tem a narração de Fernanda Montenegro, conhecida como a grande dama da dramaturgia brasileira.

O drama “Kasa Branca” (2024), de Luciano Vidigal, apresenta uma história intensa ambientada nas periferias urbanas brasileiras. Com forte carga social e humana, o filme dá visibilidade a personagens e realidades muitas vezes ausentes das telas, com destaque pela autenticidade de sua narrativa. Um adolescente negro da periferia do Rio de Janeiro descobre que sua avó está na fase terminal da doença de Alzheimer. No drama, o jovem passa a contar com a ajuda de seus dois melhores amigos para enfrentar o mundo e aproveitar os últimos dias da avó.

A mostra também resgata um clássico universal: “Central do Brasil” (1998), de Walter Salles. Premiado com o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro em 1999, o longa recebeu ainda duas indicações ao Oscar (Melhor Atriz para Fernanda Montenegro e Melhor Filme Estrangeiro). Considerado um dos marcos do cinema nacional, a obra emociona por retratar a relação improvável entre Dora e Josué, em uma jornada de afeto e descoberta pelo interior do Brasil. No filme, Dora é uma amargurada ex-professora que ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas. Ela embolsa o dinheiro sem sequer postar as cartas. Um dia, Josué, o filho de nove anos de idade de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. Ela reluta em cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste brasileiro em busca do pai do garoto.

Por fim, o Classics: Brazil Film Week presta homenagem ao legado do mestre Glauber Rocha (1939-1981), exibindo dois de seus maiores clássicos: “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), e “O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro” (Antônio das Mortes), de 1969. Obras fundamentais do Cinema Novo, esses filmes romperam fronteiras estéticas e políticas, consolidando o Brasil no mapa do cinema mundial após a conquista no início da mesma década da Palma de Ouro em Cannes, em 1962, por “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte.

Glauber Rocha revolucionou a linguagem cinematográfica nos anos 1960 e 70. Suas obras uniram estética inovadora e crítica política e sua influência ultrapassa fronteiras e gerações, inspirando cineastas em todo o mundo. Até hoje, Glauber é referência de criatividade, ousadia e resistência cultural.