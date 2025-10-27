Sci-fi brasileiro “Consequências Paralelas” participa de diversos festivais nacionais e internacionais

Um impasse ocorre quando uma mulher, seu parceiro e um amigo viajam para a casa da família dela e descobrem que sua falecida mãe construiu uma máquina do tempo com uma velha poltrona.

Esta é a premissa da ficção científica nacional “Consequências Paralelas”, dos diretores estreantes Gabriel França e CD Vallada. O thriller psicológico explora até onde as pessoas são capazes de sobreviver e quem realmente elas são quando o tempo está contra elas. O elenco traz Carol Macedo, Felipe Hintze, João Fenerich e participação especial de Camila Morgado. A produção é da Great Films.

O longa participou recentemente do Rio Fantastik Festival, no dia 16 de outubro, na capital carioca, de onde saiu com os prêmios de melhor longa-metragem pelo júri oficial e melhor direção, tanto pelo júri oficial como pelo júri da ACCRJ (Associação de Críticos de Cinema do Rio de Janeiro). Recentemente, foi exibido no Cine Horror, em Salvador-BA (25), e no espanhol Curtas Festival do Imaxinario (26). Nos próximos dias, “Consequências Paralelas” segue para o Razor Reel, na Bélgica (29), e será o filme de abertura do festival Morce-GO (30), em Goiânia. No próprio Halloween, dia 31, o filme passa no Dracula Film Festival, na Romênia, e no Gritos en el Planetário, na Argentina. No dia 1º de novembro, será a vez da exibição no Djanho, em Curitiba-PR. Até o fim do ano, o filme também já tem espaço garantido nas seleções do Espanto (México), El Grito (Venezuela) e SreamFest Horror Film Festival (EUA).

O longa-metragem fez sua première mundial no Boston Sci-Fi Film Festival, em fevereiro, sendo o ganhador do prêmio de público de um dos maiores festivais de cinema de gênero do mundo, o Macabro: Festival Internacional de Cinema de Horror (México).

A produção ganhou os prêmios de melhor filme no Fantboi (Espanha); melhor longa lantino-americano no Terror Córdoba (Argentina) e Cinefantasy (SP); o Prêmio Invenção Sci-Fi, no Sci-Fi Floripa; e melhor filme, direção, roteiro, fotografia e prêmio da crítica no Festcine Itaúna. “Consequências Paralelas” também passou no Fantaspoa (RS).​