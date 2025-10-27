Jafar Panahi apresenta na Mostra seu novo filme e participar de conversas com o público

É com grande alegria que a 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo recebe o cineasta iraniano Jafar Panahi, que está em São Paulo, especialmente para apresentar ao público do evento o seu novo filme, “Foi Apenas um Acidente”, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes.

Homenageado desta edição com o Prêmio Humanidade, o diretor estará presente nas três exibições do longa-metragem, nos dias 27, 28 e 29 de outubro. Na obra, distribuída no Brasil pela Mubi e Imovision, o que começa como um pequeno acidente desencadeia uma série de crescentes consequências.

Na sessão de segunda-feira (27), às 18h30, na Sala Petrobras, localizada na Cinemateca Brasileira, ele participa de uma conversa com a diretora do festival, Renata de Almeida.

Um dos mais importantes diretores da história do cinema iraniano, Panahi foi assistente de Abbas Kiarostami em “Através das Oliveiras” (1994), vencedor do prêmio da crítica da 18ª Mostra. “O Balão Branco” (1995, 19ª Mostra), seu primeiro longa na direção, recebeu o prêmio Caméra d’Or para novos diretores do Festival de Cannes. Realizou em seguida “O Espelho” (1997), apresentado na 22ª Mostra (na qual foi membro do júri) e também vencedor do Festival de Locarno, “O Círculo” (2000, 24ª Mostra), ganhador do Leão de Ouro do Festival de Veneza, “Ouro Carmim” (2003, 28ª Mostra), prêmio do júri da seção Um Certo Olhar, em Cannes, e “Fora do Jogo” (2006, 30ª Mostra), vencedor do Urso de Prata do Festival de Berlim.

Em 2010, foi condenado a seis anos de prisão e proibido de filmar ou sair do Irã por 20 anos sob a acusação de fazer propaganda contra o regime que governa o país. Apesar das restrições, no ano seguinte, realizou “Isto Não É um Filme” (2011), exibido na 35ª Mostra. Também assinou a direção de “Cortinas Fechadas” (2013, 37ª Mostra), pelo qual recebeu o Urso de Prata de melhor roteiro do Festival de Berlim, “Táxi Teerã” (2015), premiado como melhor filme da Berlinale, “3 Faces” (2018, 42ª Mostra), melhor roteiro em Cannes, e “Sem Ursos” (2022, 46ª Mostra), que recebeu o prêmio especial do júri em Veneza. Em 2022, Jafar Panahi foi preso e só foi liberto em fevereiro de 2023, após uma greve de fome. Panahi recebeu o Prêmio Leon Cakoff na 42ª Mostra, em 2018.

Sessões de “Foi Apenas um Acidente” na Mostra:

27 de outubro, segunda-feira, às 18h30

Sala Petrobras na Mostra – Cinemateca Brasileira.

28 de outubro, terça-feira, às 17h15

Cultura Artística

29 de outubro, quarta-feira, às 20h40

Reserva Cultural – Sala 1