Região Metropolitana de Belo Horizonte recebe a 1ª Mostra de Cinema de Betim

De 7 a 12 de maio, a cidade de Betim é cenário da 1ª Mostra de Cinema de Betim, com programação inclusiva e gratuita, exibições de filmes nacionais e locais, em sala de cinema e diferentes pontos da cidade, oficinas, exposição de fotos e um seminário que pretende impulsionar os debates sobre o desenvolvimento do cinema e audiovisual local.

Segundo a cineasta e jornalista Elizabete Martins Campos, fundadora da iT Filmes, Comunicação e Entretenimento, e idealizadora da mostra, o foco do evento é formação de público, capacitação e discutir Betim diante do crescente desenvolvimento da indústria criativa no Brasil.

A seleção dos filmes foi feita por uma curadoria composta exclusivamente por mulheres, pela jornalista, escritora e documentarista Mariana Tavares e pela cineasta Lorena Ortiz, e apresenta filmes recentes que se comunicam com o público e que ainda não chegaram às salas de cinema de Betim, evidenciando novas linguagens e as diversas representatividades do cinema contemporâneo brasileiro, de várias regiões do país, dentre eles Minas Gerais, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Roraima, Alagoas, Rio Grande do Sul, Amazônia, Ceará. São histórias que abordam aspectos culturais, étnicos, geográficos, históricos e econômicos vivenciados por diversas minorias no país.

Na frente e atrás das câmeras, trabalhadores urbanos e rurais, povos originários, garimpeiros, quilombolas, artistas, estudantes e cineastas que contam e experienciam suas histórias propondo novas narrativas, pois cada história solicita uma forma diferente de ser contada, que não deve necessariamente, ficar presa aos cânones. Por isso, o recorte curatorial aposta nas diversas possibilidades do fazer cinematográfico, evidenciando a força e criatividade do cinema brasileiro, seja no formato longa ou curta-metragem.

Na programação estão filmes recentes como “A Flor de Buriti”, de João Salaviza e Renée Nader, “As Primeiras”, de Adriana Yañez, “Seu Cavalcanti”, de Leonardo Lacca, “O Dia que te Conheci”, de André Novais, a animação mineira “Placa-Mãe”, de Igor Bastos, entre outros.

Duas oficinas de capacitação compõem a programação, uma de Roteiro Cinematográfico para Iniciantes, aberta ao público, e outra de Introdução ao Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos para Iniciantes, voltada, exclusivamente, para jovens do Instituto Ramacrisna, em sua sede no bairro Santo Afonso, em Betim.

O Seminário Betim Cidade Criativa – Estratégias para o Desenvolvimento do Audiovisual Local será o espaço para as discussões sobre as estratégias de crescimento do setor cinematográfico e audiovisual na cidade, bem como da indústria criativa que engloba os dois setores. Profissionais experientes estarão reunidos para compartilhar conhecimentos, dentre eles, César Piva, gestor cultural com trajetória de 30 anos na área, atuando na formação de redes de cooperação envolvendo agentes culturais, gestores e organizações da sociedade civil, universidades, empresas privadas e governos, tendo foco estratégico na implantação de territórios criativos e educativos para o desenvolvimento local sustentável, sendo um dos fundadores do Polo Audiovisual da Zona da Mata, em Minas Gerais.

O documentário inédito “Betim Viva”, que vem sendo rodado nos últimos três anos, pela iT Filmes, será lançado, oficialmente, durante a mostra, não apenas para enriquecer o evento, mas também para homenagear a história e a diversidade cultural da cidade, que completou 85 anos em 2023. O documentário pesquisa, registra e divulga, por meio de entrevistas com antigos e novos moradores da cidade, historiadores, pesquisadores e profissionais das áreas culturais e ambientais, a formação da identidade local.

Em paralelo, a exposição fotográfica Betim Viva, com quadros do filme sobre Betim, estará disponível para visitação de 8 a 31 de maio, na Casa da Cultura Josephina Bento.

A 1ª Mostra de Cinema de Betim, concebida pela iT Filmes, Comunicação e Entretenimento, é patrocinada pelo Grupo Sada, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.