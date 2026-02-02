“Dona Beja” chega à HBO Max com cinco episódios disponíveis

Já estão disponíveis na HBO Max os primeiros episódios de “Dona Beja”, novela nacional que revisita uma das personagens mais emblemáticas da dramaturgia brasileira sob um olhar contemporâneo, provocador e atual. Semanalmente, às segundas-feiras, serão lançados cinco episódios na plataforma de streaming.

Com 40 episódios, “Dona Beja” é uma releitura contemporânea da produção exibida nos anos 1980 e amplia o olhar sobre temas como protagonismo feminino, liberdade e desigualdade social.

A produção é protagonizada por Grazi Massafera, David Júnior e André Luiz Miranda. Além do trio protagonista, o elenco reúne nomes como Pedro Fasanaro, Bianca Bin, Deborah Evelyn, Indira Nascimento, Bukassa Kabengele, Otavio Muller, Isabela Garcia, Erika Januza, Tuca Andrada, Kelzy Ecard, Werner Schünemann, Thalma de Freitas, Gabriel Godoy, Ricardo Burgos, Catharina Caiado, Lucas Wickhaus, Luciano Quirino, João Villa, Rita Pereira, Simone Mazzer, Isabelle Nassar, Nikolas Antunes, Eduardo Pelizzari, Arilson Lucas, Paulo Mendes e Miguel Rômulo, além das participações especiais de Elizabeth Savalla, Othon Bastos, Elisa Lucinda, Virgílio Castelo e Lúcia Veríssimo.

“Dona Beja” é uma novela produzida pela Floresta e licenciada pela Warner Bros. Discovery, escrita por Daniel Berlinsky e António Barreira, com colaboração de Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia e Ceci Alves. A direção geral é de Hugo de Sousa, com direção de Bia Coelho, João Boltshauser, Rogério Sagui, Thiago Teitelroit e Ana Angel. Pela Warner Bros. Discovery, a produção conta com supervisão de Mariano César e Anouk Aaron.