Coprodução brasileira “Zafari” tem pré-estreia com debate em São Paulo

“Zafari”, sexto longa-metragem da venezuelana Mariana Rondón, ganha uma première com debate, promovidos pela Spcine e Folha de SP, no dia 4 de fevereiro, às 19h40, no Espaço Petrobras de Cinema (Rua Augusta, 1475, São Paulo), com entrada gratuita. Após a exibição do filme, participam do debate Sylvia Colombo, historiadora e jornalista especializada em América Latina, e María Elena Morán, escritora e roteirista venezuelana-brasileira. A mediação fica a cargo da repórter Daniela Arcanjo (editoria de Mundo) da Folha de SP.

Dona de uma obra sempre atravessada pelas crises sociais e econômicas que atingem seu país, Rondón imagina uma sociedade distópica, onde a população enfrenta a ausência das regras sociais, a falta de trabalho e, sobretudo, de comida; um mundo no qual a fome pode transformar humanos em selvagens. Misturando elementos de suspense e de terror, a narrativa pode ser vista como a metáfora de uma Venezuela fraturada.

No filme, o personagem que atravessa a crise do país com mais conforto é o hipopótamo que batiza a obra. Ele, que acaba de chegar ao zoológico da cidade, é quem come mais e melhor. Sua rotina alimentar e seu corpo arredondado despertam sentimentos inesperados em quem encara privações, especialmente os membros de duas famílias: uma rica, que perdeu seus privilégios, e outra pobre, que decide que não precisa mais se sujeitar a regras sociais.

A trajetória de “Zafari” começou na seção Horizontes Latinos do Festival de San Sebastián, onde o filme teve sua première. O longa circulou por festivais na Alemanha, Grécia, Índia e Brasil, com sua primeira exibição nacional na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

“Zafari” é uma coprodução entre Brasil, através da Klaxon Cultura Audiovisual, Venezuela, Peru, México, França, Chile e República Dominicana e será lançado nos cinemas brasileiros pela Vitrine Filmes, no dia 5 de fevereiro.