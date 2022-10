Comédia dirigida por Cibele Amaral

“Rir pra Não Chorar” é um filme sobre o luto, sobre a morte da perspectiva de quem está partindo e de quem vai ficar. Fala do momento em que o indivíduo deve tornar-se irremediavelmente adulto. Traz o arquétipo do palhaço, atualizado para os dias de hoje na figura do comediante de Stand Up Comedy. É um drama com fortes toques de humor.

O divertidíssimo comediante Flávio Pontes descobre que sua mãe, Dona Graça, está com um câncer terminal. Os dois são muito ligados. Flávio entra em profundo desamparo. A mãe, uma mulher prática, que criou os filhos sozinha e sempre encarou a vida com bom humor, absorve a notícia com naturalidade, mas Flávio se desespera e não aceita que a vida de sua mãe esteja prestes a ter um desfecho.

Dona Graça passa por tentativas de tratamento, mas vai logo percebendo que não está melhorando. Os médicos falam em sobrevida, o que significa que ela não tem chances de cura, mas que muitos esforços estão sendo feitos para que ela viva um pouco mais. Prevenida, ela se prepara para a partida; faz testamento, recebe parentes e amigos e chega mesmo a escolher a urna onde será velada e contratar a empresa para cremação. Flávio nega todas as evidências de que a mãe vai morrer e não entende o comportamento dela. Mas, com menos de dois meses do diagnóstico, chega inexoravelmente, a hora da morte.

Depois do velório e da cremação, Flávio se vê sozinho com sua nova realidade e não consegue mais ser o mesmo Flávio engraçado de sempre. Está deprimido. E isso, na vida de um comediante, é um problema. As piadas não funcionam tão bem, o público não reage da mesma forma, ele não tem vontade de continuar trabalhando. Sua agenda, porém, está lotada para o ano inteiro. Contratos foram feitos, pagamentos recebidos. Ele se força a cumprir os compromissos e acaba agravando sua situação. Desenvolve uma fobia e não consegue entrar em cena. Depois de muita terapia e curas alternativas, ele vai lidando com o luto e com o fato de estar definitivamente por conta própria nesse mundo.

Encorajado pelo terapeuta, escreve um novo espetáculo cômico, inspirado na morte de sua mãe, no luto, nos enterros e nos eventos engraçados que estão sempre presentes na vida, mesmo quando ela acaba.

Dirigida por Cibele Amaral, a comédia é estrelada por Mariana Xavier, Rafael Cortez, Fafy Siqueira, Sérgio Loroza, Catarina Abdalla, Elisa Lucinda e Luci Pereira. O longa ainda conta com a participação de alguns dos principais comediantes brasileiros do momento, como Maurício Meireles, Oscar Filho, Renato Albani e Bruna Louise.

A estreia nos cinemas está marcada para 20 de outubro, com distribuição da Elo Company.