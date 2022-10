“Noites de Paris”, novo filme de Mikhaël Hers (“Amanda”), estreia nos cinemas brasileiros no dia 20 de outubro. O longa, exibido no Festival do Rio 2022, teve sua estreia mundial no Festival de Berlim deste ano e traz Charlotte Gainsbourg (Ninfomaníaca) no papel principal.

Hers conta que, depois de fazer Amanda, queria um longa sobre os anos de 1980, o período de sua infância. O filme se passa em 1981, ano em que François Mitterand foi eleito. Nessa mesma época, Elizabeth (Charlotte Gainsbourg) se separa do marido, e terá de sustentar sozinha seus dois filhos adolescentes. Trabalhando num programa de rádio noturno, ela conhecerá uma adolescente problemática, Talulah (Noée Abita), que, pela primeira vez, experimentará o que é ter uma família.

“Noites de Paris” estreia nos cinemas brasileiros com distribuição da Vitrine Filmes.