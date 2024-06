Dia do Cinema Brasileiro tem programação especial em canais e streaming

No Dia do Cinema Brasileiro, comemorado nesta quarta-feira (19), o streaming Brasiliana TV e os canais Telecine oferecem uma seleção de produções nacionais. O novo canal de streaming do grupo Curta!, com conteúdo 100% nacional e um total de mais de 460 títulos, chegou no fim de fevereiro e possui no catálogo clássicos de ficção, como “Dona Flor e seus Dois Maridos”, de Bruno Barreto, “A Hora da Estrela”, de Suzana Amaral, “Bye Bye Brasil”, de Cacá Diegues, e séries documentais, como “Cineastas”, de Hermes Leal, “Segundo Take”, de Belisario Franca e Bianca Lenti, entre outros.

Já os canais Telecine contarão com uma programação especial brasileira. O Telecine Premium traz três cinebiografias que estiveram nos cinemas recentemente e apresentam histórias de grandes ídolos da cultura brasileira: “Nosso Sonho”, sobre a dupla Claudinho e Buchecha; “Mussum – O Filmis”, sobre o humorista; e “Meu Nome é Gal”, sobre a cantora.

O Telecine Cult, por sua vez, aposta nos filmes clássicos e exibe, em sequência “Macunaíma”, “Como Era Gostoso o meu Francês”, “Cabra Marcado para Morrer”, “Deus e o Diabo na Terra do Sol” e “À Meia-Noite Levarei sua Alma”. O Telecine Action exibirá os filmes “Alemão”, “Alemão 2”, “Tropa de Elite”, “Tropa de Elite 2 – O Inimigo Agora é Outro” e “Cidade de Deus”.

No Telecine Pipoca serão exibidas as comédias “Minha Irmã e Eu”, “Os Farofeiros”, “Tire 5 Cartas” e “Bem-Vinda à Quixeramobim”. O Telecine Fun apresenta um especial com todos os títulos da franquia protagonizada por Paulo Gustavo, “Minha Mãe é uma Peça”. E, por fim, o Telecine Touch homenageia Lázaro Ramos com dois filmes estrelados pelo ator, “As Verdades” e “Ó Paí, Ó 2”, e um dirigido por ele, “Medida Provisória”.