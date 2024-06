Com o tema “Fomentando a Diversidade e a Excelência na Indústria Audiovisual Brasileira”, o 3º Fórum Spcine acontece entre os dias 26 e 28 de junho, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, trazendo convidados nacionais e internacionais.

Ao longo desses três dias, serão promovidos painéis, debates, masterclasses e outras atividades que remetem à diversidade, à inclusão e à memória do audiovisual brasileiro.

Entre os convidados já confirmados, encontra-se Tim McNeal, vice-presidente sênior de desenvolvimento e inclusão de talentos criativos da Disney, com a masterclass “Programa de Diversidade e Inclusão da Disney”, que será realizada no dia 28 de junho, às 11h30, na sala Grande Otelo, com a presença de Lyara Oliveira, presidente da Spcine.

Dentre os painéis, um será sobre “Cangaço Novo” (foto), em parceria com a Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. A atividade acontece no dia 26 de junho, às 15h, na sala Grande Otelo, com as participações de Mariana Bardan e Eduardo Melo, criadores da série. A mediação é de Renata de Almeida, diretora da Mostra SP. As inscrições para o painel sobre a série podem ser feitas aqui .