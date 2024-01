Documentário “Bem-Vindos de Novo” estreia no Canal Brasil

O Canal Brasil exibe o documentário inédito “Bem-Vindos de Novo” na próxima segunda, dia 22, às 18h20. Dirigido por Marcos Yoshi, o filme conta a história de seus pais, Yayoko e Roberto Yoshisaki, um casal de descendentes de japoneses que retorna ao Japão na virada do milênio, após anos morando no Brasil. O documentário foi uma forma encontrada por Marcos de se reconectar com os pais e, além de conhecê-los melhor, fazer com que eles o conheçam também.

O casal se mudou para o Japão quando o filho tinha 14 anos, em busca de melhores oportunidades de vida, e deixou ele e mais duas irmãs sob os cuidados de seus avós no Brasil. Após 13 anos, em 2013, eles resolvem retornar, mas vivem um enorme choque ao constatarem que existia um abismo afetivo, de convivência e de conhecimento entre eles e os três filhos. O roteiro e a direção são de Marcos, além de todo o material exibido no filme, que foi captado sob o seu olhar, de forma sensível e vulnerável.

O longa foi selecionado para a exibição especial do 17º CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, em 2022; para a seleção especial da 25ª Mostra de Cinema de Tiradentes e para a seleção especial do Tokyo Documentary Film Festival, todos em 2022.