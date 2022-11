Documentário retrata o mais premiado pianista brasileiro

Arthur Moreira Lima é o mais premiado pianista brasileiro, referência internacional da música de concerto. Garoto prodígio, começou sua carreira profissional aos oito anos de idade. Foi laureado nos mais importantes concursos de piano do mundo: Chopin (Varsóvia), Tchaikovsky (Moscou) e Leeds (Inglaterra). Morou mais de 20 anos na Europa, onde construiu uma sólida carreira, tocando com as mais importantes orquestras do planeta. Nas últimas décadas, ele se dedicou a um gigantesco projeto de democratização da música de concerto: saiu pelo Brasil a bordo de um caminhão-teatro, se apresentando em praça pública por mais de 600 cidades pelo interior de todo o país.

O documentário “Arthur Moreira Lima: um Piano para Todos”, de Marcelo Mazuras, estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros no dia 10 de novembro, com distribuição da A2 Filmes.