Novo longa de Cristiano Burlan

Vencedor do 29º Festival de Cinema de Vitória, “A Mãe” estreia nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Florianópolis, Aracaju, Palmas, Vitória, Recife, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Santos e Niterói. Além do prêmio de Melhor Filme, para os júris oficial, popular e crítica, o longa também levou Melhor Diretor, para Cristiano Burlan, Melhor Interpretação, para Marcélia Cartaxo, e Melhor Fotografia, para André S. Brandão. No mês de agosto, na Mostra Competitiva do Festival de Gramado, o filme recebeu os Kikitos de Melhor Atriz, para Marcélia; Melhor Direção, para Burlan; e Melhor Desenho de Som, para Ricardo Zollner.

Roteirizado por Burlan e Ana Carolina Marino, o longa tem ao centro Maria (Marcélia), uma mulher que procura seu filho que pode ter sido assassinado por policiais militares durante uma ação na vila onde moram, que embarca numa jornada em busca desse filho.

Para o encontrar, precisa enfrentar a burocracia opressora das grandes metrópoles para poder vê-lo uma última vez. Assim, “A Mãe” coloca o foco em outro elemento afetado pelo genocídio sistemático nas periferias brasileiras: como ficam as matriarcas que perdem seus filhos e filhas?

Burlan conta que desde o início do projeto teve Marcélia como o rosto de Maria. “Um rosto que reflete a dureza da vida, mas também sua inocência e compaixão.” Além dela, o filme conta também com Helena Ignez, Henrique Zanoni, Ana Carolina Marinho, Kiko Marques, Hélio Cícero, Mawusi Tulani, Che Mois, Tuna Dwek, Carlos Meceni, entre outros.

O longa foi rodado em São Paulo, no começo de 2020, com locações no centro de São Paulo e no Jardim Romano, periferia da cidade. O filme dá continuidade ao trabalho desenvolvido pelo diretor, com documentários e ficções, que visam trazer humanidade para as populações periféricas.

A produção do longa é assinada pela Bela Filmes, e o longa tem coprodução da Filmes da Garoa e Cup Filmes. A distribuição é da Cup Filmes. O longa fez sua estreia mundial no Festival de Málaga, onde recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante.

“A Mãe” será lançado no Brasil pela Cup Filmes e codistribuído pela Spcine e Secretaria Municipal de Cultura São Paulo.