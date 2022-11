Filmagens de “Deus Ainda é Brasileiro” iniciam em Alagoas

As gravações do longa-metragem “Deus Ainda é Brasileiro”, do cineasta alagoano Cacá Diegues, iniciaram nesta semana, na cidade de Ipioca, em Alagoas. A nova obra de Diegues reflete o Brasil quase 20 anos após o primeiro “Deus” (como Cacá se refere ao “Deus é Brasileiro”, rodado em 2003) e será inteiramente rodado em Alagoas, tendo como palco lugares como o Parque Municipal de Maceió e cidades como Ipioca e Piranhas.

O novo longa trará novamente Antonio Fagundes no papel de “Deus” e contará com os atores Otávio Müller e Bruce Gomlevski e as atrizes alagoanas Ivana Iza, que fará a protagonista Madá, e Laís Vieira, como a personagem Linda. O longa será distribuído pela Imagem Filmes e contará com 70% da sua mão-de-obra local.

“Foi uma honra receber o convite para fazer parte do 20º filme de Cacá Diegues, tive uma participação no longa de 2003, “Deus é Brasileiro”, e a gente espera que seja divertido como foi o anterior. Nesse spin-off, venho tomando o corpo e voz da personagem Madá, interpretada anteriormente pela atriz Paloma Duarte. Madá é uma mulher política, determinada, à frente do seu tempo. O roteiro está imperdível e essa grande porcentagem de alagoanos envolvidos no elenco e produção é uma felicidade para nós, porque nos sentimos valorizados, ainda mais pelo Cacá que nasceu aqui e mantém sempre essa relação de afeto com o nosso Estado e com as pessoas que vivem aqui”, ressaltou Ivana Iza, atriz que possui 27 anos de carreira.

Cacá define o filme como uma “comédia cívica” e um filme saído daqueles personagens e daquelas situações, mas que não se trata de uma continuação.

“Apesar de tudo, Deus ainda é brasileiro e, por isso, retorna ao Brasil para tentar recuperar a esperança na humanidade, parando justamente em Alagoas que é um paraíso na Terra. Esse filme aborda uma outra etapa da nossa história, convidando o espectador a refletir sobre o nosso momento político e de que forma podemos contribuir para a sociedade brasileira”, finaliza.

A equipe da LC Barreto Produções ressalta que um dos propósitos do projeto é gerar empregos na região e movimentar a economia por meio do cinema. “Estamos orgulhosos de rodar um filme desse porte em Alagoas. “Deus Ainda é Brasileiro”, naturalmente, vai concorrer a prêmios e participar de festivais internacionais, já que leva a assinatura de dois monstros do cinema nacional – Cacá Diegues e Luiz Carlos Barreto. Alagoas ganhará uma visibilidade muito estratégica com o longa, pois vai divulgar o destino Alagoas para o mundo, por causa das locações incríveis que esse lugar oferece, como o Ipioca Beach Resort, por exemplo, onde vamos construir uma oca de 40 metros quadrados, que ficará como legado para o empreendimento”, afirma Paula Barreto, produtora do filme.