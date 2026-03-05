Mostra reúne obra completa da cineasta italiana Alice Rohrwacher

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, até 15 de março, a mostra inédita O Encantamento no Cinema de Alice Rohrwacher, que apresenta a obra completa da cineasta italiana. Com curadoria de Raquel Gandra, a programação inclui seis longas-metragens, dois episódios de uma série, um média e oito curtas, além de três clássicos do cinema italiano, que inspiraram a diretora, um curso, um debate e duas sessões comentadas.

Na semana do Dia Internacional da Mulher, a retrospectiva oferece ao público carioca a oportunidade de conhecer profundamente o trabalho desta importante e cultuada artista contemporânea, que faz parte de uma safra recente de um cinema europeu mais original e inventivo. Formada em literatura e filosofia na Universidade de Turim, Alice Rohrwacher (foto, Fiesole, Itália, 1981) é um dos nomes mais proeminentes do cinema atual, tendo sido reconhecida no Festival de Cannes com o Grande Prêmio do Júri (“As Maravilhas”, 2014) e o Prêmio de Melhor Roteiro (“Feliz como Lázaro”, 2018).

Além desses dois longas-metragens mais conhecidos, alguns dos destaques da mostra são a exibição no cinema de dois episódios da famosa série “A Amiga Genial” (O Vazio e A Traição), de 2020, dirigidos por Alice; o filme “A Quimera” (2023), que tem a atriz brasileira Carol Duarte no elenco; e três clássicos italianos que formaram a cineasta – “Comícios de Amor” (1964), de Pier Paolo Pasolini, “A Classe Operária Vai para o Paraíso” (1971), de Elio Petri, e “A Lenda do Santo Beberrão” (1988), de Ermanno Olmi. Uma curiosidade da programação são os dois curtas-metragens, “Uma Alegoria Urbana” e “Omelia Contadina”, codirigidos pelo artista visual JR, que ficou bastante conhecido através do filme “Visages Villages”, da cineasta francesa Agnès Varda.

O público adolescente poderá se identificar com títulos como “Futura” (2020) e “Corpo Celeste” (2011), além de “As Maravilhas” e “Feliz como Lázaro”, que apresentam protagonistas que estão passando por um período de transição, quase brutal, da infância ao amadurecimento. Eles mostram um tema recorrente na obra de Rohrwacher – a perda da inocência.

A cinematografia da realizadora se destaca pelo seu universo delicado e onírico, mas não desprovido das impurezas humanas. Essa dualidade, tensionada por seus contrastes, transparece em outros elementos recorrentes em seus filmes, que navegam entre história e mito, bondade e maldade, rural e urbano, sempre através de uma abordagem poética e intimista.

Em termos técnicos, a diretora preza pelo uso de película e práticas analógicas, sendo a maioria de seus filmes realizados em 16 mm e 35 mm. Mas assim como a relação de suas histórias com o passado não está pautada pela nostalgia nem pela romantização, essa escolha também está a serviço de algo muito mais além do que um mero fetiche estético. Há uma lógica espaço-temporal da criação da imagem feita em película que organiza uma equipe em torno do set.

A mostra promove diversas atividades que incentivam a formação de público. No dia 7 de março, às 18h15, será realizado o debate “O Encantamento no Cinema de Alice Rohrwacher”, com a participação da curadora Raquel Gandra, da filósofa e artista Juliana Fausto e da cineasta Jô Serfaty, que fará um filme inspirado em “As Maravilhas”. O debate terá tradução para LIBRAS.

Os filmes “A Quimera” e “Feliz como Lázaro” ganham comentários da cineasta Isabel Veiga e do educador e pesquisador Hernani Heffner, após as sessões das 14h30, dos dias 8 e 15 de março, respectivamente.

A programação da mostra inclui também duas sessões inclusivas, com recursos de acessibilidade (legenda descritiva, audiodescrição e LIBRAS), do filme Feliz como Lázaro, nos dias 7 (11h) e 11 (17h20) de março.

Mostra O Encantamento no Cinema de Alice Rohrwacher

Data:3 a 15 de março

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Unidade Passeio – Rua do Passeio, 38, Centro (Metrô e VLT: Cinelândia)

Ingressos: Entrada gratuita com distribuição de senhas 30 min antes do início das sessões e das atividades extras

Lotação: 62 lugares

Bilheteria: terça-feira a sábado, das 13h às 19h. Domingo e feriados, das 13h às 18h

Acesso para pessoas com deficiências