BIFF abre inscrições para mostras competitivas

O BIFF – Brasília International Film Festival (Festival Internacional de Cinema de Brasília) acontece de 29 de abril a 3 de maio, no Cine Brasília, reunindo produções nacionais e internacionais em uma programação que celebra novos talentos, grandes nomes do audiovisual e o diálogo entre diferentes cinematografias. Totalmente gratuito, o festival contará com sessões abertas ao público e atividades especiais para convidados.

As inscrições para as mostras competitivas já estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial www.biffestival.com ou pela plataforma FilmFreeway. Podem participar longas-metragens realizados em 2025 e 2026, dirigidos por cineastas em até seu terceiro filme, reforçando a vocação do festival de revelar novos talentos do audiovisual internacional.

O prazo para inscrição vai até 20 de março.

A programação contará com duas competições principais: a Mostra Competitiva de Longas-Metragens, com cinco filmes selecionados por curadoria especializada, e a BIFF Junior, mostra competitiva dedicada ao público jovem com três filmes selecionados.

Um dos destaques da edição será a homenagem à produtora Gullane, responsável por alguns dos filmes brasileiros mais reconhecidos internacionalmente nas últimas décadas.

Fundada em 1996 pelos irmãos Caio Gullane e Fabiano Gullane, com Débora Ivanov como sócia, a produtora soma em seu catálogo 58 longas-metragens lançados e 53 séries para televisão e plataformas de streaming, consolidando-se como uma das principais exportadoras do audiovisual brasileiro.

Entre os filmes produzidos pela Gullane estão “Carandiru”, “Bicho de Sete Cabeças”, “O Ano em que meus Pais Saíram de Férias”, a franquia “Até que a BIFF – Brasília International Film Festival nos Separe”, “Que Horas Ela Volta?”, “Como Nossos Pais”, “Bingo – O Rei das Manhãs”, “Motel Destino” e “Arca de Noé”.

Na televisão e no streaming, a produtora assinou séries de grande repercussão como “Senna”, “Sintonia”, “Ninguém Tá Olhando” e “Boca a Boca” (Netflix), “Alice e Hard” (HBO), “Unidade Básica” (Universal TV), “As Five”, “Onde Está meu Coração” e “Carcereiros” (Globoplay), “Irmãos Freitas” (Space e Prime Video) e “O Rei da TV” (Disney+).

Ao longo de sua trajetória, a Gullane acumula mais de 500 prêmios e seleções em festivais e premiações como Oscar, Cannes, Veneza, Berlim, Sundance, Toronto, Emmy, Festival do Rio e Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.