“Nordestern” e bangue-bangue à brasileira abrem programação anual da Cinemateca Brasileira

Por Maria do Rosário Caetano

O cineasta Kleber Mendonça e o pesquisador Luiz Felipe Miranda abrem, na tarde desta quinta-feira, 19 de janeiro, às 16h, na Cinemateca Brasileira, a Mostra Nordestern: Bangue-Bangue à Brasileira, composta com 16 filmes, em maioria protagonizados por cangaceiros. Depois de debater com o público o tema “Bacurau e o gênero Nordestern”, Kleber apresentará seu quarto-longa-metragem (“Bacurau”), parceria com Juliano Dornelles, laureado com o Prêmio do Júri, em Cannes, além de vender quase um milhão de ingressos. Trata-se, pois, da maior bilheteria da trajetória do realizador pernambucano, de 54 anos, que inclui diversos curtas e os longas “Crítico”, “O Som ao Redor” e “Aquarius”.

Como a Mostra escora-se em dois termos – o “Nordestern” e o “bangue-bangue” –, a presença de “Bacurau” na seleção de quase 20 títulos, revela-se pertinente. Afinal, o longa nordestino pode, também, ser enquadrado como legítimo representante do New Cangaço. Como não ver o personagem Lunga (Silvero Pereira) como uma espécie de Lampião dos tempos contemporâneos?

Como os cangaceiros, Lunga é um transgressor da lei, que anda armado pelo sertão nordestino, seguindo suas próprias regras e leis. Não é um jagunço. Este, como bem conceituou Rui Facó, em “Cangaceiros e Fanáticos – Gênese e Lutas”, não era um empreendedor, que se organizava em bando. Mas sim um homem posto a serviço de um coronel para, armado, defender os interesses daquele que o tinha como “empregado”.

A Mostra Nordestern: Bangue-Bangue à Brasileira inaugura o calendário audiovisual da Cinemateca neste ano de 2023. Depois de “Bacurau”, serão exibidos filmes clássicos como “Lampeão”, do mascate Benjamin Abrahão, e “O Cangaceiro”, de Lima Barreto (que completa 70 anos), até títulos contemporâneos, como o belíssimo “Sertânia” (foto), testamento cinematográfico do baiano Geraldo Sarno (1936-2022), o documentário “Os Últimos Cangaceiros”, do cearense Wolney Oliveira, e a ficção “Canta Maria”, do paulista Francisco Ramalho Jr, aliás um estudioso do fenômeno do cangaço no cinema brasileiro.

Ramalho é autor, com Lucila Ribeiro Bernardet (1935-1993), de ensaio clássico – “Cangaço – Da Vontade de se Sentir Enquadrado”. O texto, produzido em 1966 (e publicado no livro “Cangaço, o Nordestern no Cinema Brasileiro”, Editora Avatar, 2005), analisa a recorrência, então em voga, de fazer dos filmes de cangaço (os Nordesterns) similares dos Westerns (ou faroestes) estadunidenses.

Para Lucila e Ramalho, nos filmes por eles analisados (oito no total, de “O Cangaceiro” a “Entre o Amor e o Cangaço”), o cangaceiro é visto como “um herói”. Mas um “herói” que, por amor, enfrentará dentro do próprio bando, o cangaceiro mal intencionado. Basta analisar o protótipo do gênero – “O Cangaceiro” (1953), premiado com melhor filme de aventura em Cannes. No “esquema dramático” estabelecido por Lima Barreto, o cangaceiro de maus bofes, o vilão, será representado pelo pérfido Milton Ribeiro (Galdino). Já o belo e apolíneo Alberto Ruschel interpretará o cangaceiro Teodoro, que ao apaixonar-se pela professorinha Olívia (Marisa Prado) há de tornar-se um representante do polo positivo (“o bem”).

Dos filmes analisados por Lucila e Ramalho, dois estão na Mostra Bangue-Bangue à Brasileira – o septuagenário “O Cangaceiro” e “A Morte Comanda o Cangaço”, de Carlos Coimbra (1960), protagonizado pelos mesmos atores escolhidos por Lima Barreto (Milton Ribeiro e Alberto Ruschel). Só a personagem feminina caberá a outra atriz. Sai Marisa Prado e entra Aurora Duarte, intérprete e produtora pernambucana, que havia trabalhado com Alberto Cavalcanti em “O Canto do Mar” (1954).

Mais de 60 filmes brasileiros tiveram o Cangaço como tema principal ou parte constitutiva, mesmo que secundária. Um dos longas dessa mostra – “Menino de Engenho”, de Walter Lima Jr, produzido por Glauber Rocha — enquadra-se no segundo caso. Glauber, aliás, foi um apaixonado pelo tema. Em “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964), ele ambientou sua narrativa nos anos seguintes à morte de Lampião. E deu destaque ao casal Corisco (Othon Bastos) e Dadá (Sônia dos Humildes), que vaga pelo sertão. Voltou ao tema em “O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro”, este presente na programação de “Bangue-Bangue à Brasileira”. Mas nenhum dos dois longas glauberianos enquadra-se no “esquema dramático estabelecido” no paradigmático “Cangaceiro”, de Lima Barreto.

O documentário brasileiro também se interessou – e muito – pelos bandos de cangaceiros. O primeiro deles foi “Lampeão”, realizado em 1936 pelo mascate libanês-brasileiro Benjamin Abrahão Boto. A ousadia de filmar os bandoleiros liderados por Virgulino Ferreira, em pleno Estado Novo, custou caro ao atrevido mascate — sua morte precoce (em sete de maio de 1938, aos 47 ou 48 anos). Sabe-se que Abrahão nasceu em Zalé, no Líbano, por volta de 1890.

Outros documentários ganhariam grande relevo – os curtas “Memória do Cangaço”, de Paulo Gil Soares, e “A Musa do Cangaço”, de José Umberto, e o média-metragem “A Mulher no Cangaço”, de Hermano Penna. Os 36 minutos deste filme, realizado para o Globo Repórter da era de ouro, constituem, junto com “Sargento Getúlio”, o melhor da produção do cearense-sergipano-paulista Hermano. Biscoito fino.

Outro apaixonado pelo cangaço é o cineasta Rosemberg Cariry. Faz-se necessário lembrar que o “Lampeão” de Benjamin Abrahão tem tudo a ver com o Ceará. O gringo das Arábias teve seu acesso a Virgulino Ferreira e bando intermediado pelo Padre Cícero Romão Batista, e seu filme foi produzido pela Aba Film, de Adhemar Bezerra Albuquerque. Empresário cearense que manteve, no estado nordestino, poderoso comércio de filmes e revelações (similar à Fotoptica de Thomaz Farkas). E que tem sua família envolvida com outro grande momento da história das imagens: a passagem de Orson Welles por Fortaleza, onde, no começo dos anos 1940, o norte-americano filmou parte significativa de um dos episódios do inacabado “It’s All True” (“Jangadeiros”).

O nome de Rosemberg Cariry, que atualmente dedica-se a estudos em Berlim, está ligado a dois filmes presentes na Mostra da Cinemateca: “Corisco e Dadá”, que ele dirigiu, Chico Diaz e Dira Paes protagonizaram, e Ronaldo Nunes fotografou. O outro é “Sertânia”.

Se não fosse o empenho da Família Cariry (Bárbara, Rosemberg e Petrus), Geraldo Sarno não teria realizado seu canto de cisne, “Sertânia”, com liberdade criativa jamais vista. Quem não assistiu na tela grande a este filme – protagonizado por Vertin Moura, Júlio Adrião, Kécia Prado, Lourinelson Vladimir e outro louco por Cangaço, Edgard Navarro – por causa dos impedimentos da pandemia, deve correr à Cinemateca. Afinal, a fotografia do cubano-brasileiro Miguel Vassy beira o sublime.

Outro cearense louco por Cangaço é Wolney Oliveira, diretor do Cine Ceará. Dedicou um longa-metragem ao tema – “Os Últimos Cangaceiros”, sobre dois integrantes do bando de Lampião (Duvinha e Moreno), que viveram anônimos em Minas Gerais, depois de escaparem das volantes. Este filme é um dos destaques da Mostra Bangue-Bangue à Brasileira. A trilha sonora, do sergipano DJ Dolores, é contagiante. Wolney, que dirigiu “Soldados da Borracha” (Margarida de Prata da CNBB), está agora empenhado na conclusão de “O Imperador do Sertão”, este dedicado por inteiro a Virgulino Ferreira da Silva.

A mostra incluiu, ainda, “O Homem que Virou Suco”, de João Batista de Andrade, que tem José Dumont na pele de um operário da construção civil e de um cordelista, que sonha ter a força e resistência de um cangaceiro; “Canta Maria”, de Ramalho, recriação do denso e fascinante romance do sergipano Francisco Dantas (“Os Desvalidos”) e o encantador e pop “Baile Perfumado”, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas.

Rever o baile embalado por vitrola (ao som do mangue beat) e perfumado com gotas de Fleur d’Amour é deparar-se com o que o crítico Luiz Zanin Oricchio definiu como “sertão líquido” (em seu livro “Cinema de Novo – Balanço Crítico da Retomada”, Ed. Estação Liberdade, 2003). Nunca se viu tanta água num filme que tem Lampião (encarnado por Luiz Carlos Vasconcelos) como personagem de significativo peso e um tenente matador, interpretado por Aramis Trindade.

E, vale lembrar, não é só o cinema brasileiro que nutre imenso interesse pelo Cangaço. A TV Globo, que produziu “Lampião e Maria Bonita”, escrita por Aguinaldo Silva e protagonizada por Nelson Xavier e Tânia Alves (em 1984), volta ao tema com nova obra seriada: “Guerreiros do Sol”. Desta vez, com a escritura de George Moura e Sérgio Goldenberg, a partir do livro homônimo de Frederico Pernambucano. E Aly Muritiba vem aí com trama sobre o New Cangaço, feita para o streaming.

Mostra Nordestern: Bangue-Bangue à Brasileira

Data: 19 a 28 de fevereiro

Local: Cinemateca Brasileira (Largo Senador Raul Cardoso, 207 – Vila Mariana). A Sala Grande Otelo, palco da Mostra conta com 210 lugares e quatro assentos para cadeirantes

Todos os eventos são gratuitos

PROGRAMAÇÃO

. Quinta-feira, dia 19:

16h00– Debate “Bacurau e o gênero Nordestern”. Com Kléber Mendonça Filho e Luiz Felipe Miranda

18h00 – “Bacurau (duração: 131 min.)