“A Incrível História de Henry Sugar” será lançado na Netflix em 2023

Wes Anderson está mergulhando de volta no mundo de Roald Dahl

O roteirista/diretor indicado ao Oscar, que recentemente fez The French Dispatch (A Crônica Francesa), está dirigindo uma adaptação da coleção de contos de Dahl de 1977, The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More (A incrível história de Henry Sugar), para a Netflix. Anderson, 52, já dirigiu o filme de animação de 2009, Fantastic Mr. Fox (O Fantástico Senhor Raposo), baseado no livro de Dahl de mesmo nome.

O ator Benedict Cumberbatch – que atualmente está recebendo prêmios por seu papel principal em The Power of the Dog (Ataque dos Cães), da Netflix – interpretará o papel de Henry Sugar, um homem que estuda maneiras mágicas de trapacear nas apostas. Dev Patel, Ben Kingsley e Ralph Fiennes também estão no elenco.

No livro, Henry Sugar, o personagem principal, tem 41 anos e é solteiro. Ele é um homem rico e independente que gosta de apostar. Ele decide aprender a arte da meditação e descobre que é um tipo de pessoa “uma em um milhão”, cujos efeitos físicos naturais são fáceis de dominar. Depois de apenas três anos, Henry passa a dominar a capacidade de prever o futuro. Henry então usa seus poderes para ganhar nos cassinos: ele prevê qual número vai ganhar na roleta ou usa suas habilidades para ganhar muito dinheiro nas mesas de blackjack. Infelizmente, na vida real não podemos prever o futuro assim como o personagem para lucrar em um casino online no brasil.

Com o passar do tempo, Henry volta para casa com muito dinheiro, mas, surpreendentemente, percebe que a emoção de ganhar ou perder foi perdida por conta de seus poderes e não está mais interessado no dinheiro.

As outras histórias da coleção Dahl incluem além de “A incrível história de Henry Sugar”: “O menino que falava com animais”; “O mochileiro”; “O Tesouro de Mildenhall”; “O cisne”; “Golpe de sorte”; e “Um pedaço de bolo”.

Em setembro, a Netflix adquiriu os direitos das obras de Dahl, que escreveu livros infantis como Charlie and the Chocolate Factory (A Fantástica Fábrica de Chocolate), Matilda, James and the Giant Peach (James e o Pêssego Gigante), The Witches (Convenção das Bruxas), The BFG e muito mais. A mudança de negócios se baseou em uma parceria de 2018 que o serviço de streaming fez com a The Roald Dahl Story Company para produzir conteúdo.

Atualmente em andamento está uma série de A Fantástica Fábrica de Chocolate do vencedor do Oscar Taika Waititi (que dirigiu Thor: Amor e Trovão), além de uma adaptação de Matilda o Musical.

O co-CEO e diretor de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, disse em setembro: “À medida que trazemos esses contos atemporais para mais públicos em novos formatos, estamos comprometidos em manter seu espírito único e seus temas universais de surpresa e gentileza, ao mesmo tempo em que espalhamos um pouco de magia fresca na mistura.”

Ele acrescentou: “Netflix e The Roald Dahl Story Company compartilham um profundo amor por contar histórias e uma crescente base de fãs global. Juntos, temos uma oportunidade extraordinária de escrever vários novos capítulos dessas histórias amadas, encantando crianças e adultos em todo o mundo por gerações vindouras”.

Outros lançamentos da Netflix para 2023 até abril já foram divulgados pela empresa, entre eles, títulos como G.I. Joe Origens: Snake Eyes, Volta ao Mundo em 80 Dias – Uma Aposta Muito Louca, Black Clover: A Espada do Rei Mago e Guia de Viagem para o Amor.

Embora a Netflix nunca tenha gastado bilhões em uma aquisição, recentemente fechou os dois maiores negócios da história da empresa com o catálogo Roald Dahl e com a Animal Logic. Pelo visto, podemos esperar muito do principal serviço de streaming do mundo para filmes e sérias em 2023!